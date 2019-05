Adelante Níjar no esquiva ningún tema

Acto de Adelante Níjar para el domingo

NÍJAR.- En el ecuador de la campaña, Adelante Níjar es por el momento la única formación política que plantea ordenar y limitar las grandes explotaciones agrícolas, fuera de la ordenanza de cultivo intensivo: “No se pueden seguir otorgando cambios de uso indiscriminados a grandes explotaciones sin tener garantizada el agua, el techo para la mano de obra y la gestión de residuos”

También es la única formación política que se ha atrevido a hablar de los más de noventa asentamientos chabolistas, infraviviendas y cortijadas donde viven en condiciones infrahumanas personas de diferentes orígenes que conforman en parte la mano de obra del Campo de Níjar. Muchas de ellas buscan una solución habitacional inexistente y salen de esta situación pagando ciento cincuenta euros por una cama en una habitación o cochera junto a otras tantas. “Son situaciones que conocemos de primera mano a través de la oficina de la vivienda y contra la exclusión social”.

En su programa electoral la meta es la eliminación de la infravivienda y el chabolismo mediante un plan colaborativo con otras administraciones públicas y con alternativa habitacional. Lógicamente ante un fenómeno creciente que se ha ignorado los últimos veinte años no son reales ni posibles soluciones inmediatas, es un trabajo arduo y a medio plazo.



Para Adelante Níjar es prioritario garantizar el derecho a la vivienda digna (Artículo 47 Constitución) ampliando el parque público de vivienda en alquiler social con la puesta en uso de miles casas vacías en manos de bancos, inmobiliarias y SAREB, pensando en un futuro para la juventud que no ve posible independizarse, en no seguir convirtiendo nuestros núcleos urbanos en pueblos fantasma y poder alojar dignamente a l@s trabajador@s que precisa el sector agrícola y turístico.

Ante problemas reales no quieren mirar hacia otro lado si no de frente y van exponiendo en sus actos de campaña –una campaña con días en los que

visitan hasta tres poblaciones- soluciones posibles y realistas que llevan en su programa.

Adelante Níjar reunió ayer en Campohermoso a gran parte de su candidatura en en un acto emocionante y concurrido, presentado por su candidata más joven, Ausrine Damkute –estudiante en la Universidad de Córdoba y vecina del Campo de Níjar- y cerrado por el candidato a la alcaldía Alexis Pineda.



Sin duda la intervención que más emocionó fue la del candidato Mohamed Bourgren, un joven auxiliar de enfermería muy querido en el municipio por su trabajo en la Residencia para mayores y capaz de “ imaginar una Níjar donde la convivencia vence al odio".



El equipo de Campaña de Adelante Níjar, en el que participa toda la candidatura y muchas personas convencidas de sus propuestas, sigue a diario con sus repartos y actos electorales por todas las poblaciones de Níjar.

El domingo además contará en su acto de campaña en la plaza de San José, a las doce de la mañana, con la presencia del Portavoz Antonio Maíllo y el Parlamentario José Ignacio García, ambos de Adelante Andalucía, para pedir el voto que la confluencia Adelante Níjar considera en su campaña “el voto útil” para.