El diputado autonómico de Podemos Diego Crespo con la plataforma Stop





El parlamentario andaluz de Adelante Andalucía por Almería Diego Crespo ha acompañado a la plataforma Stop Desahucios Roquetas de Mar junto al edificio Albatros de la mencionada localidad en protesta por su venta a "un fondo buitre", de forma que del mismo se "está desahuciando de forma ilegal a vecinos", según ha dicho.



En una nota, el diputado autonómico ha afirmado que "es necesario que desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se pongan manos a la obra para censar las viviendas vacías del municipio" que según datos que él maneja "se sitúan en torno a 4.000", para así "poder ponerlas a disposición" de los vecinos.



Según Crespo, "es necesario actuar de forma inmediata" en un municipio como Roquetas, donde la vivienda pública "no existe" y las casas "se están quedando en manos de fondos buitre que desahucian sin posibilidad de mantener ningún tipo de negociación".



El dirigente de Podemos ha detallado que "estos fondos buitre son parte de la única minoría peligrosa que debe preocuparnos, la de la Banca y las oligarquías financieras, que no tienen escrúpulo alguno y cuyo único objetivo es especular con la vivienda a cualquier coste, buscando subterfugios legales e incluso usando la coacción a vecinas y vecinos para expulsarlos de sus viviendas".



Por su parte, el portavoz de Stop Desahucios Roquetas, Manuel Pérez Galdeano, ha explicado que "los juzgados de Roquetas de Mar están ignorando la última directiva de la Unión Europea sobre desahucios, la cual indica que no puede producirse ningún desahucio sin que exista alternativa habitacional".



Pérez Galdeano también ha incidido en "la gravedad de estos desahucios, que afectan principalmente a familias con situaciones precarias y que se encuentran con sus hijos e hijas en la calle de la noche a la mañana".





