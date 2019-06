El parlamentario de Adelante Andalucía por Almería, Diego Crespo, ha asegurado que el proyecto de presupuestos del "trío de la derecha" para la región es una "chapuza" para la provincia y "no responden a las necesidades" de la mayoría social.



"Llegan tarde, mal, y se han decidido en Madrid, condicionados por las negociaciones para los gobiernos locales", ha dicho Crespo, para quien se puede decir "sin riesgo a equivocarnos" que Andalucía "está secuestrada por la extrema derecha madrileña".



En rueda de prensa, ha afirmado que el proyecto presentado por el Gobierno de PP y Cs "consolida un año más los recortes y las políticas de austeridad" con "políticas neoliberales". "Son unos presupuestos que no son bonitos para el 90% de las personas que viven y trabajan en Andalucía", ha explicado.



Crespo ha criticado que, con las cuentas que aún deben ser aprobadas, "no sabremos cuando entrará en funcionamiento el Materno Infantil" mientras que el nuevo instituto de Huércal de Almería "queda postergado manteniendo el actual centro educativo sobresaturado".



"Las 'caracolas' se mantendrán por toda la provincia, ya que no se refleja en estos presupuestos su eliminación", ha remarcado al tiempo que ha señalado que "no abordan los grandes de problema de vivienda que existen en nuestra provincia, como es el caso de el barrio de El Quemadero, o de El Puche en la capital, o el el gran problema del chabolismo tanto en Níjar como en el Poniente".

--EUROPA PRESS--