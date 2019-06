Adelante Andalucía presenta 134 enmiendas a los presupuestos del Gobierno andaluz que repercuten en Almería

Rueda de prensa de Crespo y Amate

ALMERÍA.- Diego Crespo, parlamentario de Adelante Andalucía por Almería y María Jesús Amate coordinadora provincial de IU, han presentado hoy las enmiendas de la confluencia de izquierdas. Crespo ha asegurado que estos presupuestos "dejan de lado a las personas más vulnerables, a la mayoría social, y que además no tienen ninguna posibilidad de cumplirse ya que hay partidas infladas para medidas que no podrán llevarse a cabo". Crespo cuantificó en 800 millones de euros las partidas que no van a poder ejecutarse y pidió al Gobierno de la Junta que "rectifique estos presupuestos y destine esa dotación a las políticas que más recortes sufren como son empleo, igualdad y violencia de género, vivienda o memoria histórica y democrática".

El parlamentario almeriense también ha hablado sobre la necesidad que las enmiendas de Adelante Andalucía "sirvan para blindar los servicios públicos fundamentales, principalmente en el medio rural, y hemos propuesto destinar 50 millones de euros para instalaciones y profesionales de la sanidad pública, para que se instalen de forma permanente en las zonas rurales y permitan frenar la despoblación que sufren".

Para la coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate, "estos presupuestos vuelven a olvidarse de nuestra provincia, un ejemplo es que no hay dotación para un nuevo instituto en Huércal o los nuevos colegios en Dalías o Vícar, siendo estas demandas asumidas por los partidos que ahora están en el gobierno de la Junta de Andalucía en campaña y olvidadas cuando han llegado a gobernar y pueden realizarlas".

Otro de los ejemplos que ha expuesto Amate ha sido el referido a el Hospital Materno Infantil "no se recoge ni una medida presupuestaria para dotar de materiales al edificio, es decir no podrá ponerse en marcha".

Para finalizar Amate incidió en la problemática de la vivienda en la provincia de Almería, desde Adelante Andalucía proponen 10,8 millones de euros para inversión en vivienda, "con este presupuesto la Junta podría invertir en viviendas sociales en venta o alquiler, ya que existen zonas de nuestra provincia, como El Ejido o el campo de Níjar donde la demanda es masiva y no existe viviendas para toda la población que la demanda".