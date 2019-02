El diputado por Almería Diego Crespo exige se investigue el audio publicado en las redes sociales por el Sindicato Andaluz de Trabajadoras



Diego Crespo conversa con trabajadores

ALMERÍA.- Esta semana se ha hecho público un vídeo donde se pueden escuchar las exigencias a las trabajadoras de una empresa del manipulado en nuestra provincia para que puedan ejercer su derecho de ir al baño durante sus turnos de trabajo. El vídeo que se ha hecho viral, y ya ha llegado a las televisiones de ámbito estatal, muestra cómo la persona que habla amenaza con despedir a quien tarde más de tres minutos en el baño. El diputado por Almería Diego Crespo ha manifestado su indignación ante este hecho "es intolerable que en las empresas del manipulado y envasado de Almería se produzcan estas prácticas, va en contra de los derechos de las trabajadoras y se debe tener tolerancia cero con quiénes las practican".

Desde Adelante Andalucía han trasladado el vídeo a su gabinete jurídico y estudian emprender acciones legales contra la empresa donde se grabó. "Creemos necesario que se erradiquen prácticas así. Tenemos constancia de que este no es un caso aislado, el sector agrícola almeriense no puede permitir que este trato se dé por parte de ninguna de sus empresas" aseveró Crespo, que continuó "las trabajadoras y trabajadores del manipulado cargan sobre sus espaldas, con muchas horas de un trabajo durísimo, la responsabilidad de sacar adelante el sector, sin ellas y ellos nuestra agricultura no existiría y merecen un trato laboral digno y humano" finalizó.

Desde Adelante Andalucía mantienen su predisposición a trabajar con los sindicatos en la provincia de Almería. Actualmente realizan un trabajo conjunto con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con quienes han podido comprobar que existe una creciente movilización entre los trabajadores y trabajadoras del campo almeriense. Desde Adelante Andalucía consideran que la organización de estas trabajadoras y trabajadoras es fundamental para lograr que se respeten sus derechos laborales, y ponen su organización a disposición de las mismas.