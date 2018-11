Imagen de las obras

ULEILA DEL CAMPO.- La Asociación Plataforma Cerro de la Virgen de Uleila del Campo ha acusado al Obispo de Almería, Adolfo González Montes, de "faltar a la verdad" cuando habla de las obras de reforma en el Santuario de Monteagud que acomete la Diputación de Almería.

Nota de prensa

La Asociación Plataforma Cerro de la Virgen de Uleila del Campo nos hace llegar la indignación de muchos vecinos cuando en los medios de comunicación han leído las palabras de Obispo de Almería faltando a la verdad ( y por tanto al 8º mandamiento de la Ley de Dios) e hiriendo profundamente a muchos fieles con sus palabras. Esto ha ocurrido con la publicación de la noticia de que la Diputación Provincial y el Obispado de Almería suscribieron el pasado 31 de Octubre un convenio de colaboración por el que invertirán 303.000 euros por la conservación del Patrimonio histórico-artístico de la provincia de Almería. Entre las 12 iglesias que se van a rehabilitar para conservar está el Santuario de Monteagud, es decir, van ha rehabilitar y conservar algo irregularmente destruido.

Las palabras del Señor Obispo no tienen nombre y son la base para afirmar que falta a la verdad cuando dice textualmente: “Por su parte, el Obispo de Almería, Mons. Adolfo González Montes agregó respecto al convenio firmado que tiene como fin «proteger el patrimonio de la provincia que aunque no estén catalogadas como BIC, son auténticas joyas», indicó.”Y nosotros decimos como tiene la desvergüenza de decir eso cuando él es máximo responsable de la destrucción del Santuario de Monteagud un bien inmueble protegido inscrito en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía con el código número 0104027000 con caracterización Arquitectónica aunque no esté catalogada como BIC.

Pero el Señor Obispo no se conforma con esto que es más hiriente aún cuando dice textualmente: <<Esta labor de conservación que hacemos es un gran servicio para la provincia. Para nosotros, este convenio nos permite atender otras necesidades e imprevistos del patrimonio histórico religioso que hemos recibido de generaciones pasadas y que queremos que llegue en las mejores condiciones a las futuras».Y esto lo dice cuando el bien inmueble protegido y que repetimos él Señor Obispo es máximo responsable de su destrucción, fue construido con el sudor y sacrificio de muchos vecinos de estos contornos que desinteresadamente trabajaron para su construcción y se hizo con aportaciones de los fieles de toda la provincia de Almería.

También nos llama mucho la atención que las mejoras como Monseñor dice en el Santuario de Monteagud sean acometidas por Diputación y no sea el Obispado quien se ocupe de ellas ya que se trata de unas obras problemáticas y presuntamente irregulares.

Somos muchos los vecinos a los que nos gustaría que el Señor Obispo en vez de burlarse de nosotros en este tema nos diera a conocer públicamente la cantidad de dinero empleado en dichas obras, vamos que es lo mínimo que debería haber hecho ya porque al fin y al cabo estamos hablando del dinero donado por tantos fieles y es lo mínimo que se merecen.