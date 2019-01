Acuerdo in extremis en el sector textil de Almería tras la amenaza de huelga

UGT y CC OO consiguen mediante SERCLA mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras de las empresas del textil de Almería



Mesa en la que se ha alcanzado el acuerdo

ALMERÍA.- Después de incesantes negativas sobre la negociación del convenio del textil y a punto de que UGT y CCOO ejecutaran las huelgas previstas para los días 7,8 y 12 de enero en los centros comerciales de la ciudad, se ha llegado a un acuerdo In extremis entre patronal y sindicatos que consiste principalmente en la subida de un 2% del salario para este año 2019, un 2,5% para el siguiente (2020) y un 2,70% para el año 2021. Así mismo, se incluye en el convenio un nuevo redactado mediante el cual las empresas de más de 250 trabajadores deberán negociar las tablas de productividad mensual con los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo, el Plus de transporte queda eliminado y pasa al 50% del salario base y otro 50% al plus de asistencia.



Desde UGT se valora de forma muy positiva esta subida salarial aunque informan que seguirán negociando en un futuro, por ello han desconvocado la huelga ya que consideran que se han acercado posturas. Al hilo de ello Toñi Payán, responsable del sector del textil en UGT Almería, ha señalado que se trata de un “buen acuerdo que ayudará a recuperar el poder adquisitivo y que abre las puertas a negociar y mejorar nuestras condiciones económicas también en grandes empresas “.