Acto contra la Ley Mordaza en la Plaza del Educador de Almería

Acto contra la ley mordaza en Almería

ALMERÍA.- El domingo 1 de julio, el colectivo Voz y Libertad, convocó un acto contra la Ley Mordaza en la Plaza del Educador. Una protesta que se sumaba a las concentraciones organizadas por la plataforma No Somos Delito y la asociación ALE, Artistas por la Libertad de Expresión. Así fue como durante la protesta, se escucharon poemas, un monólogo escrito para la ocasión por una de las integrantes de Voz y Libertad, y se pudo ver y participar en la performance protagonizada por.... y que jugando con la controversia de la Ley Mordaza, puso el acento en los delitos clasificados como terrorismo y que sin embargo, nada tienen que ver. También de manera crítica, ofreció su particular visión para concienciar sobre otros temas de la actual sociedad que en manos del poder, son denominados de una u otra forma para ser fácilmente manipulados y juzgados. Era un juego de palabras y como tal, jugó con ellas, utilizando su propia creatividad y su libertad de expresión. Precisamente este lema de "Libertad de Expresión," junto al de "fuera Ley Mordaza", fueron los más coreados en la plaza.

Un ataúd, colocado en el suelo, nos recordaba que lo que allí se exigía es la eliminación de esta ley, que nunca debió existir. El público asistente, consciente de esta proclama, participó activamente y también tuvo la ocasión de expresarse a través del micro abierto.

La lectura del manifiesto, evidenció qué supone para la población esta ley represora a la hora de protestar y reclamar nuestros derechos. El colectivo Voz y Libertad, no defiende el endurecimiento del Código Penal y aboga por vivir en en una sociedad dónde cantar no es delito, dibujar viñetas no es delito... y protestar es un derecho legítimo.

El punto final, lo puso la Troupe Insurgente, que hizo que la plaza gritara de nuevo, el ya famoso eslogan: "lo llaman democracia y no lo es". Voz y Libertad, agradece la asistencia a la convocatoria, tanto a nivel de organizaciones como individual; emplazando a nuevas protestas y actividades.