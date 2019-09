Activado el nivel 1 del Plan de Inundaciones en Almería y suspenden las clases en seis municipios por temporal

Inundaciones en Almería





La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez, ha activado la situación 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) y la Consejería de Educación ha decretado la supresión de las clases en seis municipios debido al temporal de lluvia y tormentas que afecta a la provincia.



Sánchez ha decretado el nivel 1 del PERI, activado en fase de preemergencia desde el miércoles, a las 23.31 horas de este jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas.



Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta ha ordenado la suspensión de la actividad lectiva en las localidades de Antas, Cuevas del Almanzora, Huércal Overa, Vélez-Rubio, Vera y Pulpí debido a la meteorología adversa, así como a las incidencias por anegaciones en algunos centros escolares.



En las últimas horas, el temporal de lluvia y tormentas ha motivado más de 60 incidencias en la provincia, sin que hasta el momento se hayan producido daños personales, además de causar el corte de tres carreteras secundarias y la vía del tren en Pulpí, según informa el servicio Emergencias 112, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.



Entre otras, han sido rescatadas varias personas arrastradas o bloqueadas por la corriente en el paraje Norias de Huércal-Overa, donde efectivos de la Guardia Civil han auxiliado a cuatro personas, que se encuentran en buen estado.



El 112 ha comenzado a recibir avisos por anegaciones parciales de viviendas y acumulación de balsas de agua en carreteras a partir de las 19,30 horas, especialmente en los municipios de Pulpí, Vélez-Blanco, María, Chirivel, Vélez-Rubio, Huércal-Overa, Topares y Cuevas de Almanzora.



La acumulación de precipitaciones ha provocado el aumento del caudal de las ramblas de estos municipios, pertenecientes a la Cuenca del Segura, ocasionando el corte de la carretera AL-1201 entre Pozo del Esparto y el Puerto de La Higuera en Pulpí, la AL-8103 en Huércal-Overa, la A-399 en Chirivel --kilómetro 31,550-- y la AL-8105 a la altura de la pedanía de Las Herrerías en su cruce con la AL-8106 en Cuevas de Almanzora, al igual que la anegación de las vías del tren a su paso por este municipio, que conecta la provincia con Murcia.



De hecho, un tren Talgo que cubría la ruta Sevilla-Barcelona ha registrado una demora de 109 minutos --retraso que se daba a las 20,35 horas, al paso del vehículo por Tarragona-- como consecuencia de las condiciones climatológicas adversas que mantienen al este peninsular azotado por lluvias y vientos.



Los servicios de emergencia también han tenido que intervenir en el auxilio a los ocupantes de un vehículo arrastrado por la corriente de una rambla en el paraje Norias de Huércal-Overa y otro en un carril hacia la ermita de San Antonio en Vélez-Rubio. El centro de coordinación ha gestionado, asimismo, incidencias por balsas de agua en la autopista AP-7, circulación lenta en autovía A-7 desde Hoguera, AL-8105, A-350 y A-332 a su paso por Pulpí y Vélez-Rubio.



Los Bomberos del Levante han procedido en Huércal Overa al rescate de dos personas mayores en Rambla Nogalte, a la altura de Las Norias, y trabajan para hacer lo propio con una persona de 76 años en Rambla Canales, en Taberno.



La Subdelegación del Gobierno, de su lado, informa de que en Pulpí se han recogido 78 litros en una hora, entre las 19,00 y las 20,00 horas, y 40 litros entre las 20,00 y las 21,00 horas, con lo que ya llevan recogidos 137,8 litros en tres horas. También se han registrado 45 litros en María, 20 en Vélez-Blanco, 36 en Cañadas de Cañepla, 35 en El Saltador y 13 en Serón.



AVISO ROJO



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta las 6,00 horas de este viernes el aviso rojo --nivel de riesgo extremo-- por lluvias y tormentas en las comarcas almerienses del Levante, Valle del Almanzora y Los Vélez.



Según datos de la Aemet, se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y de 120 litros en 12 horas, acompañadas de tormentas. Desde las 0,00 horas del día 13 estará activo, además, el aviso naranja por tormentas y lluvias en la comarca de Nacimiento y Campo de Tabernas, con precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.



CONSEJOS



Ante la llegada de episodios de fuertes lluvias y tormentas, Emergencias 112 Andalucía recomienda retirar del exterior de las casas aquellos elementos como macetas, toldos y mobiliario que pudieran ser arrastrados por el agua o el viento.



Es aconsejable no aparcar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de los ríos; una crecida repentina del agua puede provocar una riada y arrastrar coches, motos o caravanas. Lo más aconsejable en estos días de temporal sería no tener que conducir, pero si es preciso hacerlo se debe extremar la precaución y respetar al máximo las normas de circulación y las indicaciones de los paneles informativos de Tráfico.



No se debe cruzar nunca en coche por lugares inundados y, ante pequeñas balsas de agua, se atravesarán con una velocidad corta y muy lentamente para que el agua no salpique el motor y lo dañe. Después, es recomendable comprobar el buen funcionamiento de los frenos.



Aunque se conozca perfectamente el camino, no hay que avanzar con un vehículo por una carretera inundada o por un puente o paso subterráneo anegado, ya que la fuerza de la corriente podría arrastralo. Se debe evitar, asimismo, viajar de noche dado que es en estas horas los peligros y los obstáculos en la vía son más difíciles de detectar.



En caso de tormentas se aconseja cerrar puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire en casas y viviendas, que atraen los rayos. En la calle, no se debe buscar cobijo bajo los árboles, sobre todo si están aislados, ni tampoco en zonas elevadas, cimas de los montes o rocas altas solitarias. También hay que evitar refugiarse en graneros, cobertizos, tiendas de campaña y automóviles descapotables. En las ciudades, los edificios pueden proteger de las descargas eléctricas de las tormentas.





--EUROPA PRESS--