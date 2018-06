Acepta seis años y nueve meses de prisión el acusado de prender fuego a su pareja en La Goleta

Audiencia Provincial de Almería





Catalín C., el hombre de 40 años acusado de haber intentado acabar con la vida de su pareja en el incendio de la chabola en la que convivían en el camino de La Goleta de Almería capital, ha aceptado este martes una pena de seis años y nueve meses de prisión por los hechos después de que la acusación particular retirara los cargos y la Fiscalía modificara sustancialmente su escrito inicial, por el que le atribuía distintos delitos y le reclamaba 22 años de prisión.



Durante la vista, en el que se ha dictado sentencia firme 'in voce', el acusado ha reconocido los hechos por los que se le imputa finalmente un delito de homicidio en grado de tentativa por el que se le condena a cinco años de prisión y un delito de malos tratos habituales por el que se le condena a un año y nueve meses.



Así, el fiscal ha tenido en cuenta la atenuante de confesión de los hechos ante el condenado, quien a preguntas del tribunal ha asegurado que el día de los hechos ingirió una gran cantidad de alcohol, como una botella entera de ginebra, vino y cerveza, entre otras bebidas. El procesado también ha sido condenado a no comunicarse ni acercarse a la víctima durante un periodo de ocho años.



El condenado, que acumula dos años y tres meses en prisión preventiva, ha asumido ante el tribunal de la Sección Tercera ser el autor material del incendio en el que la víctima sufrió heridas en el 60 por ciento de su cuerpo y una disfonía por parálisis de una cuerda vocal, entre otros daños físicos severos, a pesar de que ella, durante su declaración como testigo, le ha eximido de responsabilidad y ha renunciado a cualquier tipo de indemnización, tanto por el delito de homicidio en tentativa como por los malos tratos.



Las partes, quienes han mostrado su voluntad de no recurrir el fallo, ha renunciado al resto de la prueba tras el reconocimiento de los hechos y la declaración exculpatoria de la víctima, que durante la instrucción también varió en distintas ocasiones su versión sobre los hechos, pero que ha asegurado decir "la verdad" en el acto de juicio, al que ha acudido "sin ser coaccionada".



Según los hechos reconocidos por el acusado, "dentro de la espiral de agresividad" de los meses anteriores, Catalín C. cogió una garrafa de plástico llena de gasolina que tenían en la vivienda para suministrar el generador de electricidad de la chabola durante la noche del 2 de abril de 2016 y, "con el propósito de acabar con la vida" de la mujer, la "roció" con el combustible. Acto seguido, lanzó sobre ella "una llama de fuego, sabiendo que prendería inmediatamente la ropa que esta vestía así como la vivienda".



La casa, construida en palets de madera en las paredes y tela en el techo, quedó "totalmente calcinada" por la propagación del fuego, que también afectó a un cobertizo en el que había varios animales que quedaron "carbonizados" y a los aledaños en los que descansaba un amigo de la pareja, quien resultó herido. El acusado se dio "a la fuga" tras estos hechos.



La víctima, de 29 años en el momento del suceso, pasó 32 días en la unidad de cuidados intensivos y otros 165 hospitalizada para recuperarse de las quemaduras y las lesiones, que le han ocasionado una "pérdida de calidad de vida grave" puesto que sufre cicatrices en el 60 por ciento del cuerpo y una disfonía por parálisis de una cuerda vocal, entre otros daños físicos severos.



El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900116016.

