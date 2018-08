Acción por Almería lamenta el “paso atrás” dado por el Ayuntamiento en la Feria

La asociación cultural y reivindicativa censura la “pasividad” y falta de organización del Gobierno local, al que recuerda que “no se puede limitar a cubrir el expediente”



Una pasada edición del Certamen de Indumentaria Tradicional

ALMERÍA.- La Feria y Fiestas de Almería en honor de su patrona la Virgen del Mar se había convertido durante los últimos años en un escaparate de las tradiciones y el folclore almerienses. En gran parte debido al trabajo y empeño de la asociación cultural y reivindicativa ‘Acción por Almería’, un colectivo que tras los festejos de este año lamenta el “paso atrás” que ha dado el Ayuntamiento capitalino a la hora de recuperar este legado, a la vez que advierte que esta administración “no se puede limitar a cubrir el expediente. Debe aspirar a la singularidad de nuestras fiestas, y no a un mero copia y pega. Con el fomento de nuestra cultura y tradiciones, la Feria de Almería se distinguiría y adquiriría una personalidad propia”.

Así lo considera la secretaria del colectivo almeriensista, Silvia Rodríguez, quien se ha mostrado “muy decepcionada” con el devenir de la Feria. “Ha supuesto un punto de inflexión negativo en lo que a recuperación de lo almeriense se refiere debido a la pasividad y desgana de un Consistorio al que parecen preocuparle muy poco o nada unas actividades que durante los últimos años han congregado a incontables vecinos de la ciudad y visitantes”, ha manifestado.

Rodríguez considera que esta “falta de interés” del Gobierno local ha sido “patente” incluso antes de que comenzasen los festejos puesto que “incluso llegaron a olvidar incluir en un primer borrador del programa de la Feria el V Certamen de Indumentaria Tradicional Almeriense”. Una actividad que, precisamente, ha sido impulsada y promovida desde el primer momento por ‘Acción por Almería’.

“De hecho, ni siquiera la identidad autóctona de nuestra tierra hizo acto de presencia en la presentación oficial de la Feria. Mientras en los últimos años este acto contó con hombres y mujeres ataviados con los ropajes tradicionales de nuestros pueblos, en esta ocasión hemos podido comprobar cómo tristemente esto no ha sido así”, sostiene.

Para la secretaria de ‘Acción por Almería’ otro ejemplo de la “desidia” del Ayuntamiento en esta materia ha sido la Batalla de Flores, donde tampoco se ha hecho gala de lo almeriense. “Y todo ello a pesar de que llegamos a un punto en el que desfilaban hasta tres carrozas con gente que vestía nuestra ropa tradicional”, apostilla.

Por no hablar de la iniciativa que llevó al Consistorio a buscar a 12 niñas llamadas María del Mar para una carroza tradicional a través de sus redes sociales en Twitter y Facebook, para que ocupasen la carroza de las “refajonas” que desfilaba en la tradicional Batalla de Flores. “Una iniciativa que de haber tenido continuidad habría sido una herramienta ideal para darle visibilidad a las ropas que lucieron nuestros antepasados y ayudar a recuperarlas para nuestras principales fiestas y que, a pesar de ello, ha sido relegada al olvido”, asegura.

Queja que Rodríguez hace extensible a la exposición ‘Almería. Nuestras Raíces’ a cargo de la Asociación Cultural Villa Carmen, conocida popularmente como “el cortijo” por los incontables visitantes de este espacio en que almerienses y foráneos pudieron descubrir hace un año cómo vivían los vecinos de esta provincia.

“Se hizo una labor estupenda por parte de Villa Carmen pero este año no se ha repetido. Aunque es cierto que, según nos han trasladado, ha sido por motivos ajenos al Ayuntamiento al no haber sido posible para este colectivo hacerse cargo de la organización de la actividad, no menos cierto es que el Gobierno local no puede depender de la buena voluntad de asociaciones, clubes y otro tipo de entidades para incluir actividades a costa del esfuerzo denodado de sus miembros”, defiende.

La secretaria de ‘Acción por Almería’ cree que si esta actividad “funcionó” y elevó el listón de forma notable, siendo una de las que más fotografías y vídeos sumó durante la Feria, no es posible que no se haya repetido este año, “ya sea solicitando el apoyo de otros colectivos o con sus propios medios, ya que cuenta con el personal y los recursos suficientes para no depender de ningún tipo de ayuda ajena”. “Lo que falta es voluntad de defender lo nuestro, no materiales o trabajadores”, insiste.

Pero si Rodríguez puede ejemplificar bien con un caso concreto esta nula voluntad política, es con el VII Certamen de Indumentaria Tradicional Almeriense”. Revela que ‘Acción por Almería’ y la Asociación Folclórica ‘Alcazaba’ habían presentado un proyecto para que este año esta cita diese “un salto de calidad” y se consolidase aún más como uno de los referentes de la Feria”.

“Nuestra sorpresa, aunque a estas alturas deberíamos sorprendernos poco, fue que no se había tenido en cuenta ni una sola de las propuestas e ideas planteadas por ambos colectivos. Como ya he indicado, hasta se olvidaron de incluir esta actividad puntera en el primer borrador del programa, pero los problemas no habían hecho sino empezar”, ha aseverado.

Y es que, según Rodríguez, la organización del evento ha sido, en el mejor de los casos, “bastante cuestionable” y con una “falta de interés notable a la hora de poner en valor la cultura y tradiciones de nuestra tierra”. Improvisación, cambios de última hora, desconocimiento del desarrollo del encuentro por parte de los responsables… son parte de los defectos listados por la almeriensista.

Tampoco gusta a ‘Acción por Almería’ el trato de “cajón de sastre” que parece dar el Gobierno local a esta cita porque “en los últimos cinco años ha cambiado tres veces de ubicación y en dos ocasiones de horario”. O, peor aún, el trato ofrecido a las asociaciones y colectivos que participan en el encuentro, a los que no se contrata o avisa de las modificaciones que se producen, y cuyo número, sostiene Rodríguez, tampoco se ve incrementado.

“Consideramos que este evento no debe ser una actividad para cubrir el expediente, al igual que nuestra Feria, debe sobrepasar las fronteras de la capital y convertirse, como poco, en un referente de ámbito provincial, con la participación de grupos cualquiera de nuestros pueblos, focalizando durante estos días aún más el mundo de la cultura y la etnografía almeriense en la ciudad”, afirma.

Rodríguez considera que por su importancia administrativa en la provincia, Almería capital debe liderar y abanderar este tipo de iniciativas y más en momentos tan señalados como la Feria. Apunta que si es viable celebrar el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra o los encuentros de cuadrillas de Los Vélez, dos eventos “de éxito innegable que cada año atraen a miles de personas”, con mayor motivo debería serlo en la ciudad capitalina, “pero aquí ni interesa, ni se destina un euro a ello”.

“Otras actividades de la Feria reciben miles y miles de euros pero un acto modesto como nuestro certamen no recibe el mismo trato cuando los grupos que participan apenas cobran lo suficiente para costearse el autobús y las dietas de 15 a 30 personas para poder acudir. Un gasto insignificante y una muestra más de que si el evento no crece es porque no existe una apuesta decidida para ello”, defiende.

Así las cosas, Rodríguez exige al Ayuntamiento de Almería que “se ponga ya a hacer los deberes y trabaje desde ya para que el año que viene podamos olvidar la desgana, desidia y olvido en el que han sumido a nuestras tradiciones”. “Lo que tiene que hacer el Gobierno local es trabajar duro para que esta cita sea más plural de lo que ya es, tocar a las puertas de las muchas agrupaciones que en nuestra provincia mantienen viva la cultura almeriense, y garantizar que dentro de un año los almerienses van a poder disfrutar y conocer sus raíces de la mejor forma posible. También invitamos al Consistorio a tomar nota de las propuestas que hacemos generosamente los colectivos para darle más lustre al certamen. Todo lo demás sería simplemente salir del paso una vez más”, concluye.