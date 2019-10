Abascal acude a un acto este jueves en Roquetas tras la marcha de dos ediles de Vox del Ayuntamiento

El líder de Vox, Santiago Abascal, en el mitin del partido en el Museo





El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa este jueves en un acto público en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería) donde la pasada semana dos de los concejales del Ayuntamiento que formaban parte del equipo de gobierno (PP-Vox) renunciaran a continuar en el partido, al que acusaron de apoyar a "fascistas", "racistas", "islamófobos" y "antisemitas".



El encuentro de carácter preelectoral, previsto a las 19,30 horas, contará además con la participación de la número uno al Congreso por Almería Rocío de Meer, cuya mediación fue avalada por la dirección del partido, que achaca el abandono de las siglas de los concejales a su negativa a bajarse su sueldo y a renunciar a sus actividades profesionales mientras que tuvieran una dedicación en exclusiva en el Ayuntamiento.



Los ediles Francisco Barrionuevo y Antonio Inocencio López, que pese a abandonar el partido decidieron mantener su acta de concejal y pasar a ser no adscritos, afirmaron durante una rueda de prensa que no habían accedido al Ayuntamiento para "vivir de la política", toda vez que dirigieron gruesas acusaciones contra la formación de Santiago Abascal, del que han aseguraron que "no tiene ni idea" de lo que ocurre en el partido.



"Como le vengo anunciando al parlamentario andaluz Rodrigo Alonso y a la candidata al Congreso Rocío de Meer, me haría el harakiri político con todo gusto, como lo voy a hacer hoy, con tal de salvar este proyecto, que necesita limpieza y desinfección", abundó entonces López, para quien el partido le ha abierto las puertas "a cualquiera" con tal de crecer y ha dado paso a la "demagogia", el "racismo" y la "xenofobia" por un "puñado de votos".



"Tenemos unos dirigentes y un segundo nivel que deberían aprender normas democráticas", insistieron antes de considerar que sus dirigentes carecen de "coraje para enfrentarse a los fascistas" que hacen "ruido" en la formación.



Los concejales aseguraron sentirse "amenazados" y "hostigados" durante los últimos meses, por lo que han anunciado acciones legales. "Existe un acoso y presión contra nosotros e intimidación por réditos políticos. Hay una querella interpuesta hace tiempo y se va a estudiar ampliaciones por amenazas a nuestra intimidad física, revelación de secretos, y otros delitos", reclamaron.



El partido se encuentra dirigido en el ámbito provincial por una gestora con el parlamentario andaluz Rodrigo Alonso al frente tras una crisis interna sufrida el pasado verano derivada del reparto de cargos en la Diputación Provincial de Almería. En este sentido, la cúpula del partido también ha destacado su labor al respecto.



Pese a la postura de la dirección, los ediles aseguraron el "nepotismo" que han identificado en las filas del partido, puesto que no les habrían permitido elegir a los asesores sino que se les habrían "impuesto" y además, se dedicarían a otras labores fuera del Consistorio.



"Parece ser y da mucha casualidad que nuestra diputada Rocío de Meer es mujer de militar, y que varias personas son mujeres de militares de la base de Viator a las que se les van a contratar. No tengo nada en contra de ellas en lo personal, pero no puede ser que tengamos personal de confianza y no se nos faciliten ni el currículum", apuntaron.





--EUROPA PRESS--