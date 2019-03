José Luis Ábalos





El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerado "inconcebible" que un partido que ha gobernado España como el PP haya decidido no participar en las manifestaciones convocadas con motivo del 8 de marzo y ha llamado a movilizarse para "decir basta".



"Hay que decir a algunos basta y hay que hacer de la celebración de este año un acto muy singular después de las manifestaciones que han vertido últimamente algunos partidos políticos", ha dicho al ser preguntado por el acuerdo alcanzado por UGT y CCOO para ir juntos en el Día Internacional de la Mujer.



Para Ábalos, el PP "no ha entendido nada" y ha tildado de "muy lamentable" la "deriva" que han adoptado en el partido que lidera Pablo Casado. "No han entendido el origen de esta conmemoración, ni respetan su significado, ni porque Naciones Unidas reconoció está fecha. Es un ejemplo más", ha asegurado.



Al hilo de esto, y en el marco del desayuno organizado por Forum Europa, ha reiterado que es "fundamental" hacer de la celebración de este año un "acto muy singular". "Hay que dejar muy clara cuál es la posición de las mujeres en este país, las mujeres que el año pasado asombraron al mundo con su reivindicación y que mañana van a decir a algunas que basta", ha concluido.





--EUROPA PRESS--