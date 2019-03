José Luis Ábalos, participa en un desayuno de 'Fórum Europa'





El secretario de Organización del PSOE y presidente de la Comisión Federal de Listas de su partido, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que los ministros andaluces "encabezarán las listas por Andalucía" a pesar de la postura mostrada por las asambleas de militantes al respecto ya que la Comisión Federal "no va a renunciar a su competencia y responsabilidad" a la hora de "revisar" las propuestas conforme a criterios de "oportunidad, idoneidad y justeza".



Ábalos se ha pronunciado en estos términos especialmente tras ser interpelado por el papel que su formación prevé para los ministros María Jesús Montero, José Guirao y Luis Planas, quienes estarían llamados a concurrir como 'número uno' a las elecciones generales del 28 de abril en las circunscripciones de Sevilla, Almería y Jaén, respectivamente aunque las asambleas locales no han apuntalado a estos candidatos.



"No se trata de consentir o no, sino de que cada cual actúa en función de sus competencias y sus funciones en este partido en el que todo está reglamentado al detalle", ha respondido el dirigente socialista en un desayuno organizado por Forum Europa, en el que ha negado que los ministros vayan a ser "recolocados" en la lista al Parlamento europeo que, según ha confirmado, encabezará Josep Borrell.



Con esto, ha insistido en que son las asambleas las que proponen los candidatos, las ejecutivas provinciales son las que realizan las propuestas, en las entran a valorar "otras cuestiones". "Si no tienen nada que añadir, nos ahorramos la dirección, no hay problema", ha dicho antes de recordar que estos órganos aún se tienen que pronunciar al igual que los comités regionales desde los que se remitirán las listas a la Comisión Federal que él preside.



En cualquier caso, Ábalos ha asegurado que las expectativas del PSOE para estas elecciones, así como para las municipales y las europeas "son positivas" ya que los socialistas se ven como "primera fuerza" mientras que el resto "ha renunciado a ello y solo tiene alguna posibilidad a través de una alianza como ha ocurrido en Andalucía". "Entiendo que a Casado le va la vida en ello", ha apuntado.



Así, ha encuadrado la estrategia del líder del PP en un acto de "supervivencia" después de que haya "abandonado" la "tesis de la fuerza más votada". "El PP ya no habla en ningún caso de optar a la primera fuerza política, ya todo lo cifra en una alianza a tres, ni siquiera a dos porque tampoco le sale. Su única expectativa es una alianza a tres y ya sabemos qué tres", ha puntualizado.



RUEDAS DE PRENSA DEL CONSEJO DE MINISTROS



Ábalos ha indicado ya ha presentado alegaciones a la Junta Electoral Central (JEC) ante la petición del PP de "suspender" las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros si incluyen medidas "electoralistas" de aquí a la celebración de los comicios generales, por lo que se está a la "espera de respuesta".



No obstante, el ministro ha observado que "no hay antecedentes" de que un Gobierno renunciara a estos actos de comunicación, ya que, según sus cifras, el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy "en ocho reuniones del Consejo de Ministros aprobó 418 medidas que suponían una traducción económica de 3.400 millones de euros" mientras que "cuando estaba Aznar y Cascos estuvieron inaugurando obras del AVE cuatro días antes de las elecciones".



"Lo que tú has hecho no les puedes pedir a los demás que no lo hagan", ha valorado Ábalos, para quien el PP está en un "nivel de debilidad" y "de nervios" que "todo lo que tienen que enfrentar así". "Es curioso porque han estado pidiendo elecciones desde el minuto cero, y desde que se les ha dicho la fecha no saben cómo gestionar este tiempo", ha considerado.



En este sentido, ha señalado que tampoco ha habido "antecedentes" al "bloqueo" y la "obstrucción" al que el Gobierno se ha enfrentado durante este mandato por parte de la hasta ahora presidenta del Congreso Ana Pastor, quien aunque "es una señora muy educada y muy correcta en el trato, con alto sentido de la lealtad institucional", también es "una muy significativa militante del PP y siempre ha estado en función de los intereses partidistas" de su formación.



Así, ha responsabilizado a Pastor de haber dificultado las iniciativas del Gobierno en la Cámara Baja como responsable de la Mesa del Congreso toda vez que ha recordado que "va a ser candidata" y por tanto no es una persona "neutral" sino que "está absolutamente en la beligerancia política".





--EUROPA PRESS--