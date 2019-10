A juicio esta semana el caso 'Taladrazo' por daños en el conjunto monumental de La Alcazaba

Entrada a la Ciudad de la Justicia de Almería





El juicio por el conocido 'caso Taladrazo' en el conjunto monumental de La Alcazaba de Almería se celebra esta semana y sentará en el banquillo a un técnico de la Junta de Andalucía y al representante de la empresa de andamios como encargados del montaje del escenario para la celebración de un espectáculo de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro que supuso la realización de 20 taladros en un muro del Patio de Armas del recinto histórico.



La vista oral se celebrará el día 23en el Juzgado de lo Penal 3 de Almería. El Ministerio Público solicita penas de 15 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.



Según recoge el fiscal, con motivo de las Jornadas del Teatro del Siglo de Oro que se iban a realizar en el Patio de Armas del conjunto monumental de La Alcazaba, se contrató por parte de la Consejería de Cultura de la Junta a la empresa Stand Andamios, representada por el acusado J.A.S.E., para instalar unos andamios que permitiesen dotar de luz y sonido al espectáculo programado.



Así, el 18 de junio de 2016, a la vista de que la estructura no se sujetaba, "en vez de usar contrapesos de arena o agua o cualquier otro sistema que no causase desperfectos en los bloques de mampostería de este Bien de Interés Cultural", se optó por parte de los operarios de Stand Andamios "y en virtud de la orden realizada por J.A.S.E.", por efectuar un total de "20 agujeros haciendo uso de un taladro para realizar los anclajes".



El Ministerio Público señala que el representante de la empresa "actuó coordinadamente" con el técnico de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, F.B.G., a quien le fue encomendada "toda la supervisión del montaje y desmontaje del espacio escénico de las Jornadas del Teatro del Siglo de Oro en La Alcazaba".



"Tras comprobar que la estructura no se sostenía, ordenó que se hiciesen los agujeros, en primer lugar, en la zona de las juntas pero, al no dar resultado esta solución, mandó que los anclajes se hicieran taladrando directamente sobre la piedra con pleno conocimiento de su carácter protegido", remarca.



El fiscal, que califica los hechos como un delito de daños a Bien de Interés Cultura, recoge que el valor total de los desperfectos, que ya han sido restaurados y cuyo coste no se reclama por parte de la Junta de Andalucía, han sido tasados judicialmente en 3.160 euros.



LA EXDIRECTORA DEL CONJUNTO MONUMENTAL, TESTIGO



En el escrito elevado al Juzgado de Instrucción 1 de Almería, el fiscal interesó que declaresen en juicio en calidad de testigos el director artístico de las jornadas y la exdirectora de La Alcazaba, María Luisa García, quien estuvo investigada en la causa pero para quien la magistrada Ana Belén López dictó sobreseimiento al considerar que "desconocía" que la empresa encargada del montaje del escenario hizo "20 agujeros" en uno de los muros del Patio de Armas.



Cabe recordar que la asociación 'Amigos de la Alcazaba' está personada como acusación particular en el caso 'Taladrazo'.



García fue relevada de su cargo en septiembre de 2016, semanas después del incidente, aunque la consejera de Cultura de la Junta andaluza, Rosa Aguilar, quien realizó el anunció tras una reunión del Foro de Participación Alcazaba de Almería, desvinculó entonces este cese de los hechos investigados y de las reiteradas peticiones por parte de la asociación de amigos del monumento para que dimitiera.

