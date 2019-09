A juicio dos presuntos secuestradores de un empresario en Macael en 2010 que enfrentan nueve años

Audiencia Provincial de Almería, Palacio de Justicia





La Fiscalía de Almería ha solicitado penas de nueve años de prisión para dos de los presuntos autores del secuestro en abril de 2010 de un empresario del sector del transporte del municipio de Macael, quien estuvo retenido cinco días para exigirles que su hijo les devolviese un cargamento que supuestamente contenía hachís.



La víctima, que en el momento de los hechos tenía 66 años, fue supuestamente abordado por los dos acusados, en compañía de otras seis o siete personas no enjuiciadas, en el polígono industrial 'Rubira Sola' para colocarle una "capucha en la cabeza, inmovilizarlo" e introducirlo a la fuerza en un coche.



El escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, atribuye a A.V.F. y M.A., con antecedentes aunque no computables a efectos de reincidencia, la presunta comisión de un delito de secuestro con la agravante de superioridad e interesa, al margen de la pena privativa de libertad, el pago de una indemnización de 30.000 euros de manera conjunta y solidaria.



Según el relato del Ministerio Público, entre las 18,00 y las 19,00 horas del 11 de abril de 2010, los acusados, actuaron de común acuerdo, cogieron supuestamente al empresario "en contra de su voluntad" y lo metieron en el maletero de un vehículo en el que le llevaron "a una nave situada en otro polígono industrial", en este caso, en Benahadux.



Allí, habría estado privado de libertad deambulantoria dos días, "siendo trasladado por sus secuestradores el tercer día a una vivienda de Málaga, donde continuaron reteniéndole contra su voluntad" y al que habría puesto en libertad el 16 de abril.



Según la Fiscalía, durante este periodo de casi seis días, los procesados y su "compinches", le exigieron a los familiares del empresario para ponerlo en libertad, primero "que apareciese el hijo y les devolviese un cargamento que supuestamente contenía hachís" y, posteriormente, habrían exigido a los familiares el pago de un rescate, "no constando si se llego a realizar ni el importe económico".



La Subdelegación del Gobierno en Almería informó un día después de que había sido localizado en torno a las 20,00 horas en "buen estado de salud, teniendo en cuenta las circunstancias vividas", La vista oral está señalada los días 14 y 15 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.





--EUROPA PRESS--