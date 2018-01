Unicaja Almería convoca a la solidez del bloque

El conjunto ahorrador ha arrastrado problemas de lesiones y bajas en la semana previa a su visita a un UBE L’Illa Grau de calidad y que tras vencer a Melilla quiere dar la sorpresa en su lucha por la permanencia





ALMERÍA.- No ha habido ni un solo día normal en la semana vivida en verde, con problemas en varios de los integrantes de la plantilla dirigida por Piero Molducci y entrenos de variada composición para intentar sacar el máximo provecho pese a las ausencias tan numerosas. Hasta ultimísima hora no se va a saber el septeto que ponga en pista el italiano, usada esa palabra con toda la intención porque incluso la posición de líbero está otra vez en el aire. Si Mario Ferrera tiene que ‘vestirse’ para actuar de receptor, algo muy probable, de nuevo habrá partido completo para Antonio Casimiro ‘Artés’, que cuajó una gran actuación ante el CV Mediterráneo la semana anterior. En ese caso, también significará que Alex Slaught regresa al equipo.

En cuanto al norteamericano, igualmente firmó un extraordinario partido ante los ‘vecinos’ del rival que toca este fin de semana, y todo pasa por que se decida que no se arriesga con Jorge Almansa, metido en la segunda semana de recuperación tras haber sufrido un esguince de grado 1 en su tobillo derecho en el Imbroda, de la Ciudad Autónoma de Melilla. La otra gran duda es la de Borja Ruiz, que se tuvo que retirar de inicio en el tercer set ante Mediterráneo por molestias en la espalda y que ha pasado todos estos días apartado del grupo, pero sin llegar a confirmar su baja para la Ciutat Esportiva. Sus problemas, junto al ya viejo conocido que no suelta a Israel Rodríguez, no han sido los únicos de una semana ‘accidentada’.

Así, el lunes no se pudo contar con la presencia en pista de Thiago Maciel, al que un proceso febril ‘dio caza’ el fin de semana pero que le dejó, no obstante, volver al trabajo el martes, día en el que el aquejado de fiebre fue Manu Parres, que de igual modo se repuso rápidamente para estar con sus compañeros el miércoles. A los verdes parece habérseles juntado todo de golpe, pero nada los ha frenado en su obsesión por alcanzar el mejor nivel posible, reponiéndose ante la adversidad a base de profesionalidad de los que han ‘sobrevivido’, de los que han sido tocados por la gripe que parece que asola España pero la han acortado al máximo, y de los que pelean día a día por volver cuanto antes con el grupo y darlo todo.

A eso apela Uncaja Almería este complicado fin de semana de vista a un buen rival como es UBE L’Illa Grau, a la fortaleza del bloque y el nivel de su ‘fondo de armario’, que es muy alto. Eso sí, en frente tendrá a una escuadra que se queda en casa por segundo fin de semana consecutivo tras haber doblegado claramente a CV Melilla por 3-0, haber dado con ello caza a los norteafricanos, ambos tienen 13 puntos, y haber escalado dos posiciones aprovechando las derrotas de CV Mediterráneo y Textil Santanderina. La parte de debajo de la clasificación está en un pañuelo, no solo con esos cuatro implicados, sino también con Vecindario ACE Gran Canaria, donde parece partirse la tabla, y el colista Tarragona, descolgado.

Por lo tanto, cada cual tiene su lucha particular y todos los equipos están vivos y tienen opciones de victoria en todos los partidos, incluidos los de Bescós ante los de Molducci. El técnico blanquiverde lo sabe muy bien y no se fía de un conjunto al que ha elogiado los días previos. UBE L’Illa Grau tiene como opuesto a un joven valor venezolano llamado Iván Fernández, recién llegado a España y que arroja buenos números. El puesto de colocador lo tiene repartido en minutos entre Sergi Reñé, una perla del vóley nacional que podría jugar en la posición que quisiera dados sus 202 centímetros, y Dani Herrera, todo un clásico para el club en el que ha desarrollado su carrera y cuya calidad también es indiscutible.

El análisis de los castellonenses sigue por su pareja habitual de receptores, dos buenos jugadores como Óscar Prades, de vuelta tras su paso por Cajasol en un par de ocasiones, y Dani Mata, un venezolano ya experimentado que tuvo en su momento plaza en el club ahorrador. Igual sucede con Jefferson Rivera, central de garantías que hace de pareja en la red junto a otro clásico de la Superliga como es Abel Bernal, que ha demostrado sobradamente su valía. El líbero es Iñaki Bescós, a su vez el segundo entrenador apoyando a su hermano Enric. El proyecto de ambos arrancó con ascenso a Superliga y está dando buenos frutos con paciencia y con un buen trabajo. Mueven banquillo con Agost y Blasco principalmente.

En su trayectoria se describen 4 victorias, además de la conseguida ante Melilla, las logradas frente a Vecindario por 3-1, Tarragona por 1-3 y Mediterráneo para anotarse el derbi por 3-0. Por lo tanto, solo en dos partidos han dejado de recibir set, y han sido capaces de arañar punto en el 3-2 de la despedida del año contra el Textil Santanderina. Su partido frente a Unicaja Almería es una ocasión más de demostrar que tiene buen voleibol, en un choque que será dirigido por el murciano Julio César Santana y por el valenciano Juan Mario Bernaola. Será el choque más madrugador, abriendo la jornada 14, ya que dará comienzo desde las 17.00 horas, y marcará la entrada en el último mes antes de la disputa de la Copa del Rey.

FICHA DEL PARTIDO

Jornada: 14

Partido: UBE L’Illa Grau – Unicaja Almería

Día: Sábado, 20 de enero de 2018

Hora: 17.00 horas

Lugar: Ciutat Esportiva

Árbitros: Julio César Santana (Murcia) y Juan Mario Bernaola (Valencia)

