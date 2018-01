Una nueva edición del Torneo Clasificatorio First Lego League Almería, el 17 de febrero en la UAL

Equipo participante en una pasada edición

ALMERÍA.- La Universidad de Almería, celebrará el próximo 17 de febrero de 2018, a partir de las 9:00h, una nueva edición del Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League Almería, el programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de 10 a 16 años a partir de experiencias de aprendizaje diferentes que inspiran a más de 365.000 jóvenes en 90 países de todo el mundo.

Los participantes trabajan en equipo para diseñar, construir y programar un robot, así como desarrollar un proyecto científico que dé solución a un problema concreto que ellos mismos identifican. Los equipos presentan sus propuestas de solución en su Torneo Clasificatorio, donde deberán también demostrar que han integrado los valores FIRST LEGO League, pilar fundamental del programa.

En FIRST LEGO League el proceso es mucho más importante que el resultado. Se basa en que hacen los equipos (Proyecto científico y Juego del robot) y en cómo lo hacen (Valores FIRST LEGO League). Lo esencial es todo lo que los jóvenes descubren y aprenden mediante la experiencia. Por ello, FIRST LEGO League es ¡mucho más que robots!

Este año, se celebrarán 33 torneos clasificatorios FIRST LEGO League en España y en ellos participarán 1.900 equipos y 2.700 voluntarios. Los ganadores de los Torneos Clasificatorios llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League España que este año se celebrará en Logroño, los días 10 y 11 de marzo. De todos los participantes, se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo, para participar en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.

La Robótica, una disciplina de futuro

La Robótica es una de las disciplinas tecnológicas más importantes en nuestros días y con una enorme proyección de futuro, tal y como avalan los estudios realizados por la Federación Internacional de Robótica (IFR), que estima el parque mundial de robots industriales en 2019 en 2.589.000 unidades, unos 333.200 nuevos robots de servicio para uso profesional en el periodo 2016-2019, y unos 42 millones de unidades para uso doméstico y personal, con unas 8100 unidades de robots de compañía. En este sentido la Universidad de Almería (UAL) cuenta con titulaciones donde se imparte esta disciplina (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, Grado en Ingeniería Informática y Máster en Tecnologías y Aplicaciones en Ingeniería Informática) y con un club especializado, el Club de Robótica de la UAL, integrado por un núcleo de profesores y becarios de distintas áreas de conocimiento dentro de la rama de Ingeniería que forman el grupo de investigación de “Automática, Robótica y Mecatrónica”, al que se han ido sumando, desde sus inicios en el año 2012 hasta nuestros días, estudiantes universitarios, principalmente alumnos de los Grados en Ingeniería en Electrónica Industrial, en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Informática, así como profesores del Departamento de Informática y profesores y alumnos de enseñanzas medias, sobre los que recae la organización del Torneo Clasificatorio FLL Almería.

Cada temporada FIRST LEGO League propone la temática del desafío que responde siempre a un problema de la actualidad. En esta 12a edición de FIRST LEGO League, 15.000 jóvenes españoles se sumergirán en el mundo de la gestión del agua con el Desafío HYDRO DYNAMICS y explorarán dónde y cómo encontrarla, cómo transportarla, cómo hacer uso y cómo gestionarla. En el marco de esta temática, el Grupo Suez y la Escuela del Agua han querido sumarse como colaboradores temáticos de esta gran aventura de ciencia y tecnología para jóvenes en España.

Los más pequeños, de 6 a 9 años, también participan en esta fascinante aventura. El programa FIRST LEGO League Junior propone despertar su curiosidad, fomentando el descubrimiento y el cuidado del mundo que les rodea. 23 eventos FIRST LEGO League Junior se organizaran en diferentes ciudades de España para conocer las propuestas de mejora de estos pequeños gigantes de la creatividad.

El progreso en la casilla de salida

El aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas -las llamadas STEM- así como una formación que potencia competencias y habilidades del siglo XXI como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación son clave para que los jóvenes se preparen para su

futuro. FIRST LEGO League proporciona a los jóvenes todas esas herramientas para que progresen a nivel formativo y personal despertando su curiosidad, motivación y ganas de aprender. Una oportunidad única para que se conviertan en los profesionales que resolverán los retos del mañana.

FIRST LEGO League) organizan el programa La evolución del programa a lo largo de estos 12 años ha sido de crecimiento, siendo hoy España el país de Europa con mayor participación en número de equipos.

FIRST LEGO League es mucho más que robots porque es vocaciones STEM, es habilidades y competencias del s. XXI, es diversión y experiencia vital, es oportunidades de futuro ... y sobre todo es una gran comunidad formada por participantes, familiares, entrenadores, voluntarios, universidades y socios FIRST LEGO League, así como entidades y empresas colaboradoras que, cada año, hacen posible que esta emocionante aventura sea posible en España.

Plan Social, generando oportunidades de futuro para todos los jóvenes.

FIRST LEGO League quiere despertar el interés por la ciencia y la tecnología de todos los jóvenes de España, sin excepción, para que todos tengan la oportunidad de crecer en valores, competencias y conocimiento.

Conscientes de la difícil realidad que viven muchos jóvenes en España, y de que la ciencia y la tecnología no son una prioridad en sus vidas, Fundación Scientia ha puesto en marcha un Plan Social para integrar alumnos de centros educativos de difícil desempeño de España al programa FIRST LEGO League con el objetivo de iniciarles en las STEM y fomentar en ellos el desarrollo de habilidades y competencias como el compañerismo y el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad, el esfuerzo y la tenacidad.

Durante tres años, el Plan Social integrará a 50 centros de difícil desempeño de España, becando a 1.000 alumnos para que tomen parte de FIRST LEGO League. La experiencia es hoy una oportunidad para ellos y Fundación Scientia quiere acercar esta oportunidad a todos los jóvenes, sin excepción, porque el talento no tiene condición.

Sobre Fundación SCIENTIA

FIRST LEGO League está impulsado en España por Fundación Scientia, una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas a través de los valores de la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. En asociación con FIRST y LEGO, Fundación Scientia organiza desde 2006 FIRST LEGO League y desde 2011 FIRST LEGO League Junior.

Sobre Fundación FIRST

En 1989 Dean Kamen, inventor y emprendedor, fundó FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), una fundación sin ánimo de lucro con la misión de inspirar a los jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología a través de programas innovadores. En 1998, FIRST y LEGO unieron sus fuerzas para crear el programa FIRST LEGO League.

Sobre LEGO Education ROBOTIX

Con más de 10 años de experiencia, LEGO Education ROBOTIX ofrece los mejores recursos educativos para crear experiencias de aprendizaje únicas con las que nuestros jóvenes desarrollaran las habilidades y competencias del S.XXI. Es el único distribuidor autorizado en España de inscripciones y materiales FIRST LEGO League y colabora destinando parte de los beneficios a sostener el programa FIRST LEGO League.

Sobre Fundación Princesa de Girona

FPdGi entiende el apoyo a los jóvenes como una forma de potenciar la capacidad de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad mejor y más solidaria. Su principal objetivo es proporcionar a los jóvenes herramientas con las que impulsar su trayectoria personal y profesional,estimulando su capacidad emprendedora, su talento y el intercambio de conocimiento.

Sobre Fundación Aquae e Hidralia (marcas locales del grupo SUEZ)

Hidralia es una empresa del sector del medioambiente que gestiona todos los procesos relacionados con el ciclo integral del agua: la captación, la potabilización, el transporte y la distribución para el consumo ciudadano con absolutas garantías sanitarias. También se ocupa del saneamiento, la depuración, la devolución del agua tratada al medio natural y la reutilización del gas y del fango que se generan durante el tratamiento. Fundación Aquae se crea con la voluntad de ser una plataforma de pensamiento en torno a un nuevo modelo de desarrollo social, económico y medioambiental sostenible y para apoyar el talento emprendedor, la investigación y la innovación en el sector de la sostenibilidad.

Sobre Fundación Eduarda Justo

La fundación tiene como objetivo impulsar el entorno social cercano del Grupo Cosentino y, más concretamente, colaborar en el desarrollo económico, social, formativo y cultural de la provincia de Almería y, por extensión, Andalucía y España, con especial atención a las personas con recursos económicos más limitados. Las actividades de la Fundación Eduarda Justo están encaminadas a identificar jóvenes locales con el potencial de convertirse en los futuros líderes. Para ello, desarrolla diferentes actividades entre las que destacan:

· Becas Eduarda Justo: 3 Becas completas de 2 años de Bachillerato internacional en colegiosinternaciones de la red UWC (Colegios del mundo Unido) y 3 becas para el campamento de verano Action X Change de la misma organización.

· Seminario “Líderes del Futuro”: Seminario intensivo de formación con el objetivo de identificar, formar y asesorar a universitarios y jóvenes profesionales con el potencial de convertirse en líderes futuros.

· Foros del Futuro: Espacios de encuentro y debate en los que se analizan las principales tendencias que están configurando el Mundo del siglo XXI

· Foros de la Educación: Encuentros y conferencias con estudiantes, padres y docentes en los que se pretende contribuir a la articulación de nuestra sociedad “conforme a una plena idea de humanidad y de su completo destino”.

· Programas escolares de fomento del emprendimiento en alianza con Junior Achievement

Sobre la Universidad de Almería

La Universidad de Almería (UAL) fue fundada en 1993. Hoy en día cuenta con más de 13.000 estudiantes incluyendo 600 estudiantes de doctorado. Pese a su reciente creación, la UAL cuenta con toda una infraestructura moderna, una magnífica biblioteca, laboratorios de última generación, cafeterías, comedor universitario, servicio de alojamiento. Alquiler de bicicletas, PC y red Wi-Fi gratuita y un largo etcétera. Las instalaciones y el equipamiento de la UAL están, sin duda, entre las más modernas de Europa, su profesorado ostenta un altísimo nivel y disfruta de una tecnología de vanguardia para impartir sus materias, los cursos de idiomas facilitan la integración plena del alumno y la vida en el campus es tan confortable como la propia naturaleza y el clima de Almería. Pero el catalizador que verdaderamente convierte la estancia en la UAL en un éxito, es el carácter y el estilo de vida andaluz; acogedor, alegre, emprendedor y totalmente orgulloso de su tierra y sus costumbres.