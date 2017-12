Una decena de los 65 chiringuitos instalados en la provincia cuenta con concesión de la Junta

Chiringuito, Terraza, hamaca, verano, turismo, turistas, playa, chirin





Un total de diez chiringuitos de playa de los 65 que se encuentran instalados en el litoral de la provincia de Almería cuentan con la concesión que otorga la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la ocupación de los bienes de dominio publico marítimo-terrestre estatal con obras e instalaciones no desmontables, entre los que se encuentran los establecimientos expendedores de comida y bebidas.



Según los datos facilitados a Europa Press por parte del Gobierno andaluz, además de los 65 chiringuitos instalados, existen 24 proyectos para nuevas instalaciones, que, conjuntamente, han promovido un total de 80 expedientes para la consecución de concesiones administrativas. De esta manera, a los diez resueltos favorablemente sobre establecimientos ya existentes, la Junta ha autorizado otros tres de nueva creación.



Desglosando estos datos por términos municipales, de los diez chiringuitos existentes con concesión, cinco están en Vera, dos en Garrucha, dos en Roquetas de Mar y uno en Adra, mientras que los tres nuevos chiringuitos con concesión están proyectados en Pulpí, Vera y Carboneras.



El resto de expedientes, un total de 67 sin concesión otorgada, están actualmente en tramitación. De ellos, 46 corresponden a chiringuitos existentes y 21 a solicitudes de concesión para nuevos chiringuitos. Estos expedientes se encuentran en diferentes fases de la tramitación, de modo que cinco de ellos ya tienen informe favorable por parte de esta Delegación Territorial y otros tres están en una fase avanzada de la tramitación al haberse elaborado la propuesta de resolución con sometimiento a condiciones.



Desglosando estos datos por términos municipales, de los 46 expedientes en tramitación de chiringuitos existentes, tres están en Pulpí, seis en Vera, seis en Mojácar, once en Almería, 14 en Roquetas de Mar, dos en Adra y uno en Garrucha, Carboneras, Níjar y Enix.



En el caso concreto de la capital almeriense, desde el Gobierno autonómico han puntualizado que los empresarios "están respondiendo a los requerimientos de la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que subsanen las deficiencias detectadas en sus solicitudes, aportando la documentación que faltaba en varias entregas". No obstante, aún no han facilitado toda la información para completar sus expedientes, aunque los técnicos de Medio Ambiente "están revisando la última tanda de documentos que entregaron" a principios de diciembre.



Entre la documentación requerida para completar las solicitudes de autorización se encuentran la acreditación de estar al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda, la acreditación de pago de las tasas correspondientes al examen del proyecto o el pronunciamiento de calificación ambiental del Ayuntamiento. También se les exige documentación técnica como la cuantificación de la superficie que van a ocupar o el estudio económico-financiero que debe acompañar al proyecto.



NUEVE CHIRINGUITOS NO HAN INICIADO TRÁMITES



Los 21 expedientes en trámite para nuevos chiringuitos se corresponden con tres negocios en Vera, tres en Mojácar, ocho en Carboneras, dos en Roquetas de Mar y uno en Cuevas del Almanzora, Garrucha, Níjar, Almería y El Ejido. Asimismo, hay que indicar que hay nueve chiringuitos ya existentes que no han iniciado el trámite de concesión, de los que tres están en Mojácar, dos en Níjar y uno en Cuevas del Almanzora, en Vera, Garrucha y El Ejido.



La competencia para el otorgamiento de concesiones de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, cuando están referidas a establecimientos de comida y bebida, corresponde a la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, si bien la potestad para sancionar a los chiringuitos que carecen de concesión es de la Administración General del Estado, por la ocupación del dominio. La Junta es responsable de las sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones de la concesión.





--EUROPA PRESS--