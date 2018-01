UGT mantiene su petición al Ayuntamiento sobre contratos menores de servicios concretos prorrogados anualmente

ALMERÍA.- La Federación de Servicios Públicos UGT Almería ha asegurado que mantiene la petición de información efectuada al Ayuntamiento de la capital almeriense sobre los contratos menores que ha prorrogado anualmente desde 2008 para la contratación de servicios concretos y que han dado lugar a que haya "al menos ocho o nueve" trabajadores "que no son plantilla del Ayuntamiento" y que realizan labores propias de funcionarios de grupo A, según sus averiguaciones.



Fuentes del sindicato ha explicado a Europa Press que bajo el modelo de contratación definido, el Ayuntamiento "pone despacho, ordenador y teléfono a esos trabajadores" a los que "al parecer se les encarga un servicio concreto" que desarrollan en dependencias municipales y por los que, presuntamente, se les "factura" cuando terminan.



"Hay personas que llevan así diez años y, en defensa de los trabajadores, desde UGT creemos que todo el mundo tiene derecho a optar a un puesto de trabajo así", han explicado desde el sindicato, donde han reclamado que se publique a través del portal web del Consistorio este tipo de contratos y las funciones que se les atribuyen, ya que dichos empleados no figuran como parte de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Consistorio.



Desde el sindicato, han puntualizado que el Ayuntamiento respondió al requerimiento por el que se le solicitaba la información, pero dicha información no se proporcionó. De hecho, el Ayuntamiento explicó que se denegaba el acceso a esa información al tratarse de una organización sindical, una interpretación con la que desde UGT no están de acuerdo.



Así, la organización ha considerado "penoso" que tenga que recurrir al Consejo de la Transparencia para obtener una información "que deberían tener todos los ciudadanos" y que le ha sido requeridas en varias ocasiones, lo que siembra "dudas" sobre los contratos.



En su petición, elevada al Consejo de la Transparencia, UGT interesaba un informe del técnico municipal sobre la legalidad de las reiteradas y prorrogadas contrataciones expresadas durante al menos ocho años y adjudicadas a la misma persona así como otro informe en el que se justifique sobre la motivación e idoneidad de realizar dichas contrataciones y adjudicarlos a la misma persona así como si dichas funciones corresponden a tareas y labores desempeñados o que puedan ser desempeñados por funcionarios o laborales municipales.



También requerían que se informara sobre el cumplimiento de la legalidad en la utilización de medios públicos materiales municipales como despacho, teléfonos o expedientes administrativos por la persona contratada en caso de no estar previsto en el contrato, entre otros aspectos.



La solicitud, hecha pública por el Consejo, exponía el examen de acuerdo y resoluciones de UGT sobre la contratación de servicios de un licenciado en Derecho para atender la ventanilla de joven emprendedor del Área de Deportes y Juventud o el servicio de asesoría jurídica para distintas áreas a través de contratos prorrogados y renovados. También se interesa el sindicato por el contrato de servicios de estudio y desarrollo de actividades culturales de esparcimiento y juventud y otro de asesoramiento para la elaboración, desarrollo e implantación de las actividades turísticas.

