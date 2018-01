Trasladados a Almería los 71 rescatados de dos pateras, una la del naufragio que ha dejado dos muertes

Salvamar Spica, en un rescate en diciembre de 2017





Salvamento Marítimo ha trasladado al puerto de Almería durante la noche de este sábado y la madrugada de este domingo a las 71 personas rescatadas cuando viajaban a bordo de dos pateras localizadas en el mar de Alborán, de las que una de ellas naufragó y provocó la muerte de dos de sus ocupantes.



Según ha informado a Europa Press una portavoz de Salvamento Marítimo en Almería, la 'Guardamar Polimnia' de este organismo llegaba en torno a las 23,50 horas de la noche de este sábado con 34 personas procedente de una de estas pateras, localizada a unas 31 millas al suroeste del Cabo de Gata.



Por su parte, la 'Salvamar Spica' hacía lo propio con otros 33 inmigrantes de la patera naufragada que habían sido rescatados inicialmente por el pesquero 'El Secret', y que han arribado al puerto almeriense aproximadamente a las 3,00 horas de la madrugada de este domingo.



A estas 67 personas hay que sumar otras cuatro que fueron evacuadas este sábado por el helicóptero 'Helimer 207' también a la capital almeriense tras ser rescatadas cuando se encontraban en el agua tras haber naufragado la patera en la que viajaban junto a las otras 33 personas rescatadas por el citado pesquero.



Desde Salvamento Marítimo explican que las personas trasladadas vivas a Almería durante la noche de este sábado son de origen subsahariano y han llegado en aparente buen estado de salud, y no se tiene constancia de que entre ellas figuren menores de edad.



DOS RESCATES



Cabe recordar que, en torno a las 16,00 horas de este sábado, el centro de Salvamento Marítimo en Almería recibió el aviso por parte de una ONG alertando de la salida de una patera desde territorio marroquí.



Por parte de Salvamento Marítimo se movilizó el avión 'Sasemar 101', el helicóptero 'Helimer 207', la 'Guardamar Polimnia' y la 'Salvamar Spica', y también se unió a ese dispositivo la patrullera 'Valpas' del Frontex.



Sin embargo, fue el pesquero 'El Secret' el que localizó inicialmente dicha patera en una posición a unas diez millas al oeste de la isla de Alborán, según explicó a Europa Press una portavoz de Salvamento Marítimo, que detalló que la patera había naufragado, de forma que algunos de sus ocupantes se encontraban en el agua.



El citado pesquero informó a Salvamento del rescate de 32 personas vivas y un cadáver, mientras que, por su parte, el 'Helimer 207' rescató del agua a otras dos personas de esta patera, al igual que hizo la 'Guardamar Polimnia' con otras dos de la misma embarcación.



Dado que, especialmente una de estas personas rescatadas del agua, no se encontraba en buenas condiciones, el citado helicóptero de Salvamento Marítimo trasladó a estos cuatro migrantes al aeropuerto de Almería, si bien uno de ellos falleció finalmente, elevando a dos las muertes en este naufragio.



Posteriormente, la 'Salvamar Spica' trasbordó a las 33 personas rescatadas por el pesquero 'El Secret' y las ha trasladado a Almería.



Por otro lado, antes del aviso de la salida de la patera que finalmente naufragó, el centro de Salvamento Marítimo en Almería recibía otro, en torno a las 13,20 horas de este sábado, también por parte de una ONG alertando de la salida de otra patera desde la zona de Bouyafar, en territorio marroquí.



Se trataba de una patera en la que viajaban 34 personas, y que fue localizada por el avión 'Sasemar 101' a 38 millas al sur de Almería, también en la zona del mar de Alborán, donde este sábado no se daban buenas condiciones meteorológicas, según explicaron desde Salvamento. Todas ellas han sido trasladadas por la 'Guardamar Polimnia' al puerto almeriense en la noche de este sábado.





--EUROPA PRESS--