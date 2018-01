Se abre una nueva convocatoria de ayudas en la escolarización en el primer ciclo de Infantil hasta el 31 de enero

Las familias andaluzas podrán beneficiarse con hasta el 100% de la bonificación del precio de este servicio



La delegada de Educación junto a la delegada del Gobierno de la Junta en Almería

ALMERÍA.- La delegada de Gobierno, Gracia Fernández, y la delegada de Educación, Francisca Fernández, han presentado la segunda convocatoria extraordinaria para solicitar las ayudas a las familias dirigidas a fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de tres años en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil, adheridos al programa de bonificaciones de la Junta. La partida presupuestaria para las ayudas de esta segunda convocatoria extraordinaria es de 6 millones de euros, que se suman a los 175 millones ya presupuestados con anterioridad.

A esta convocatoria extraordinaria de ayudas, que empieza el 15 de enero y que finalizará el próximo 31 de enero, podrán optar las niñas y niños que estando matriculados en el curso 2017/2018, no hayan participado en ninguna convocatoria anterior. Las familias andaluzas podrán beneficiarse con hasta el 100% de la bonificación del precio de este servicio en función de su renta familiar.

La solicitud, que se formalizará por el representante o los representantes legales del niño o niña y en la que se deberá detallar los servicios para los que se solicita la ayuda (servicio socioeducativo y comedor escolar), se puede obtener en el BOJA o en las página web del portal de escolarización de la Consejería de Educación y de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE).

Una vez cumplimentada se podrá presentará en el centro educativo de primer ciclo de Educación Infantil adherido al programa de ayuda en el que se haya matriculado el menor de tres años.

La delegada de Gobierno ha comentado que, en convocatoria ordinaria celebrada en el mes de abril, se indicó que la Junta haría un esfuerzo presupuestario para poder realizar nuevas convocatorias extraordinarias de ayudas durante el curso escolar con la finalidad de atender a aquellos niños y niñas que, o bien no tenían la edad necesaria de dieciséis semanas para poder optar a las mismas, o bien no las habían solicitado por cualquier otra causa. En el marco de ese compromiso, la Consejería realizó una convocatoria extraordinaria en septiembre a la que pudieron acogerse familias que reunían en esa fecha los requisitos para optar a bonificación. Ahora se ha efectuado una segunda convocatoria extraordinaria de ayudas para aquellos niños y niñas que no habían participado en la anterior, por los motivos antes comentados.

Escolarización de escuelas infantiles en Almería en el curso 2017/2018

La delegada de Educación, Francisca Fernández, ha proporcionado los datos de escolarización de las escuelas infantiles en la provincia. En Almería, el número de plazas ofertadas para el Primer Ciclo de Educación Infantil para el curso 2.017/2.018 es de 11.589, distribuidas en 197 Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil. La oferta educativa del Primer Ciclo de Educación Infantil se ha incrementado en 1.399 puestos, pasando de 10.250 en el curso 2.016/2.017 a 11.589 en el curso actual (incremento de un 13,06 %).

De las 11.589 plazas ofertadas para este curso, a finales de año se encontraban matriculados 9.593 alumnos y alumnas, por lo que quedan 1.996 vacantes disponibles para ofertar en esta nueva convocatoria extraordinaria. Las bonificaciones, que alcanzaban el 87,5% del alumnado a principios de septiembre, se incrementaron con la segunda convocatoria de septiembre y, ahora, se incrementarán con esta nueva segunda convocatoria extraordinaria, lo que demuestra el esfuerzo de la Consejería por facilitar a las familias andaluzas el acceso de sus hijos e hijas menores de tres años al sistema educativo.

Precios públicos y bonificaciones

El precio público máximo de este servicio es de 278,88 euros, para un periodo de ocho horas incluido comedor, que es el mismo importe de cursos pasados.

El sistema de ayudas puesto en marcha a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2017, de 28 de marzo, mantiene como, en anteriores convocatorias, las condiciones para obtener un 100% de bonificación, aumentando la progresividad en la concesión de las ayudas al pasar de cuatro tramos hasta nueve del 100%, 80%, 70%, 60% y así sucesivamente hasta el 10% en función de la renta familiar. De esta manera, el sistema de bonificaciones es más equitativo.

Gratuidad

Habrá una gratuidad total del servicio en los siguientes supuestos: