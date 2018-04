Minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Sevilla por el crimen de Albox





El delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado este lunes que el último caso de violencia de género que ha tenido lugar en Albox (Almería) "nos alerta sobre la necesidad de seguir apostando por la unidad de acción" y de "seguir poniendo todos los medios para evitar y luchar contra esta lacra".



Así se ha manifestado Sanz tras acudir a la concentración que ha tenido lugar a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla donde ha lamentado la muerte violenta de María del Carmen O.S. supuestamente a manos de Mindaugas P., el ciudadano lituano de 38 años para quien un juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por los presuntos delitos de homicidio y lesiones.



El delegado ha expresado en nombre del Ejecutivo el rechazo "más contundente" y "frontal" ante este "nuevo asesinato" y ha mostrado su "solidaridad y cercanía" con la familia de la víctima al tiempo que ha recordado que en estos crímenes "importante también es detener cuanto antes al presunto autor".



Cabe recordar que el detenido había sido acusado hasta en tres ocasiones desde 2014 en adelante ante distintos juzgados de lo Penal en Almería por denuncias interpuestas por la fallecida ante hechos vinculados a la violencia de género, si bien las diligencias incoadas con carácter de urgencia quedaron archivadas dado que la mujer se negó a declarar en su contra, lo que conllevó su absolución.



Sobre el presunto autor del crimen no constaba en la actualidad ninguna orden de protección en vigor sobre su compañera sentimental aunque ante la incoación de diligencias penales el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huércal-Overa (Almería), con competencias en violencia sobre la mujer, adoptó varias órdenes de protección como medida cautelar. No obstante, al haberse resuelto todas con la absolución del presunto maltratador, el órgano se vio obligado a poner fin a las citadas órdenes.



El detenido contactó el pasado viernes con el servicio unificado de emergencias 112 indicando que su pareja, una mujer española de 48 años, no podía respirar. En concreto, llamó sobre las 20,50 horas del viernes para solicitar asistencia sanitaria en una vivienda de la calle del Longo de Albox.



Al llegar al lugar, los servicios sanitarios pidieron la presencia de la Guardia Civil, y posteriormente se activó el protocolo judicial por la muerte de la mujer. Un tanatorio del municipio almeriense de Huércal de Almería acogió el domingo el velatorio, tras el que sus restos mortales fueron incinerados.



Para este lunes, la Plataforma de Acción Feminista en Almería ha convocado una concentración en repulsa de este presunto caso de violencia de género, que sería el tercero mortal que se registra en Andalucía en lo que va de año 2018. Tendrá lugar en el Mirador de la Rambla de Almería a las 20,00 horas.



El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y para su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. Las personas con discapacidad auditiva o del habla pueden contactar por mensaje de texto en el número 900.116.016.





--EUROPA PRESS--