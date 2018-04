Sánchez Teruel acusa al Gobierno de Rajoy de “dar la espalda” a El Ejido en los PGE

José Miguel Alarcón confía en que la “falta de peso” del alcalde ejidense dentro del PP no esté detrás de la falta de inversiones en el municipio



ALMERÍA.- El PSOE ha lamentado la “escasa repercusión” que va a tener en El Ejido el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En declaraciones realizadas en El Ejido esta mañana, el secretario general del PSOE almeriense, José Luis Sánchez Teruel, ha acusado al Ejecutivo del PP de volver a “darle la espalda” al municipio ejidense, que en los últimos años “no ha recibido nada, ni en agricultura ni en ninguna otra materia”.



Sánchez Teruel ha detallado que el Gobierno central “se ha olvidado de El Ejido para hablar de la mejora de los accesos y hasta del tercer carril de la A-7, pese que aquí es donde hay un mayor volumen de tráfico”. También ha lamentado el líder provincial del PSOE el olvido del PP de la Balsa del Sapo, “que tanto le pedían a Zapatero” y que ahora “ha dejado de ser una reivindicación y de aparecer en los Presupuestos Generales del Estado”. “Aquí la única administración que ha hecho algo por tratar de evitar el grave problema que existe en Las Norias ha sido la Junta de Andalucía”, ha recordado.



El responsable socialista ha criticado que la ampliación de la depuradora haya sido “pospuesta a la próxima década” y que en materia de conservación de la línea costa, “año tras año se repita el desastre”.



En materia de agricultura, también ha criticado que la rebaja fiscal aprobada recientemente se haya “olvidado de una producción tan importante en El Ejido como es el pimiento”.

“El Ejido no merece que el Gobierno de España le dé la espalda, se merece un gobierno que apueste por los agricultores”, ha mantenido. En esta línea, ha sugerido que el Ejecutivo “podría comenzar por aplicar la Ley 1/2018, que prevé que el precio del agua desalada para regadío sea de 30 céntimos el metro cúbico”, ha señalado. “Que comience aplicando esa medida que ya han aprobado las Cortes, que ellos han pasado de aplicar y que supondría un ahorro de entre un 30 y un 40% en la factura del agua desalada que pagan los regantes de El Ejido”, ha reclamado.



Poco peso del alcalde

Sánchez Teruel ha comparecido junto al secretario general de los socialistas ejidenses, José Miguel Alarcón, que ha insistido en que El Ejido está “abandonado por el Gobierno de España”.



“El Gobierno no invierte aquí y yo no quiero pensar que los problemas internos que el PP tiene con su candidato y alcalde de El ejido estén repercutiendo”, ha mantenido. “Estamos viendo cómo el alcalde tiene muy poco peso a nivel provincial, aquí no vienen ministros, no viene nadie, pocas fotos se le ven con gente de peso del PP y yo sólo le pido al Gobierno del PP y al Partido Popular de Almería que, si no les interesa este alcalde, que lo quiten, pero que no le afecte a nuestro pueblo”, ha pedido.