Roquetas sale a la calle para proteger sus Salinas

Aspecto de la concentración

ROQUETAS DE MAR.- La plataforma «Salvemos Las Salinas» de Roquetas de Mar valora como un gran éxito la concentración realizada este 21 de enero a las 12:30, en la que más de 600 personas han acudido para pedir que sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía.

Ante el proyecto urbanístico del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que pretende construir sobre las históricas Salinas de San Rafael y alrededor de la Ribera de la Algaida, desde «Salvemos Las Salinas» reivindican que sean protegidas para que el Ayuntamiento deje de concebirlas como un terreno con el que jugar urbanísticamente.

Las distintas asociaciones anuncian también que esta concentración es solamente el inicio de una larga serie de actividades colectivas, desde manifestaciones a rutas para conocer las Salinas y la Algaida.

Manifiesto

Una torre de 28 pisos. Tres hoteles. Ése el destino que el equipo de gobierno de Roquetas de Mar quiere para las Salinas. Un proyecto que no solamente supone la destrucción de este espacio, sino continuar un modelo de crecimiento basado en el «ladrillo». Un proyecto que, además, aumenta exponencialmente la presión urbanística sobre la Ribera de la Algaida.

Para nosotros, las Salinas de San Rafael son un símbolo, una seña de identidad de Roquetas. Su actividad salinera permanece en la retina de los hijos y nietos de aquellos obreros salineros, y en la de todos aquellos que veían al pasar esas montañas de sal, el oro blanco roquetero. Entendemos las Salinas de San Rafael como un espacio cargado de historia y valor sentimental para Roquetas y como un elemento fundamental de la identidad patrimonial de nuestro municipio. Bien aprovechadas, supondrían nuevas oportunidades culturales, medioambientales y turísticas para Roquetas de Mar.

Por eso hoy los ciudadanos del municipio de Roquetas de Mar salimos a la calle en defensa de nuestras queridas Salinas de San Rafael y de su hermana la Ribera de la Algaida. Nos manifestamos hoy la Asociación Posidonia de Aguadulce, la Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (Serbal), Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos de las Colinas de Aguadulce, la Asociación La Paz, Unidos por Turaniana, Amigos de la Alcazaba de Almería, el Grupo Ecologista Mediterráneo, la Asociación Athenáa, Acuíferos Vivos, la Asociación Sapere Aude UAL, la Asociación de Educación Ambiental "El Árbol de las Piruletas", el Grupo Ecologista del Andarax, Animales en Apuros Almería, Acción por Almería, la Asociación de Educación Ambiental "ÁGata Verde" y la Asociación Ciclo Cultural Enbiciate, así como una gran cantidad de ciudadanos independientes que consideramos que las Salinas deben ser algo más que un solar con el que jugar urbanísticamente. Para evitar la destrucción de este espacio, las distintas asociaciones y vecinos que componemos la plataforma «Salvemos Las Salinas» planteamos las siguientes medidas:

1. La declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por el gobierno de la Junta de Andalucía en base al valor histórico, etnológico, industrial e identitario para el municipio de Roquetas de Mar.

2. La colaboración y el apoyo de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía a su declaración como Bien de Interés Cultural.

3. La limpieza de las distintas charcas salineras, convertidas en un vertedero por culpa de la permisividad de las administraciones, así como el cese de vertidos que el propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar realiza sobre este espacio.

4. La habilitación de un espacio para realizar motocross en el municipio y así evitar que las Salinas de San Rafael y la Ribera de la Algaida sigan siendo su campo de entrenamiento.

5. La restauración patrimonial de las Salinas de San Rafael, recuperando los muros, compuertas, canales y túneles que se encuentran en proceso de desaparición, haciéndola compatible con su valor natural.

6. La adquisición por la Junta de Andalucía de los terrenos que componen las Salinas de San Rafael, para garantizar la protección y la restauración de las mismas.

7. La puesta en valor del yacimiento arqueológico de Turaniana, así como la protección de otros elementos arquitectónicos diseminados relacionados con el patrimonio salinero de Roquetas, como los almacenes de la sal y los tramos del canal que unía las Salinas Viejas y de Cerrillos, hoy Punta Entinas-Sabinar, con las Salinas de San Rafael, así como la difusión del patrimonio salinero de Roquetas de Mar.

8. La restauración ambiental de las Salinas de San Rafael y la Ribera de la Algaida, así como la protección de las colonias de aves que aquí anidan.

Han sido muchas las piedras que nos han puesto en el camino, pero no nos han callado. Queremos vivir en un municipio en el que no nos llamen «radicales» por defender el medio ambiente y el patrimonio histórico. En el que no nos acusen de ser tentáculos de tal o cual partido por el simple hecho de discrepar con la política urbanística municipal. En el que no nos presionen para que retiremos nuestros vídeos. En el que no nos amenacen, ni a nosotros ni a nuestros familiares, por defender nuestras amadas Salinas.

Aquí nos manifestamos para decir alto y claro no sólo que queremos conservar nuestras Salinas, sino que queremos hacerlo sin coacciones, intimidaciones ni acusaciones infundadas. Por eso esta concentración es también un grito en el cielo ante aquellos que quieren callarnos, es un romper elhielo de las movilizaciones roqueteras.

Y es que, si alguien piensa que hemos salido hoy a la calle por primera y última vez, que es un punto y final, que aquí acaba todo, está muy equivocado. Este 2018 será el año de la movilización de todo un municipio en defensa de sus joyas naturales e históricas. Después de esta concentración, vendrán otra y otra, vendrán paseos por la Algaida, manifestaciones, rutas por las Salinas... y no pararemos hasta ver cumplidos nuestros objetivos.

Hoy nos manifestamos para que entre todos nosotros Salvemos las Salinas, para que ellos las dejen en paz.

Las asociaciones y grupos que firman esta nota de prensa son:

Asociación Posidonia de Aguadulce

Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (Serbal)

Ecologistas en Acción

Asociación de Vecinos de las Colinas de Aguadulce

Asociación La Paz

Unidos por Turaniana

Amigos de la Alcazaba de Almería

Grupo Ecologista Mediterráneo

Asociación Athenáa

Acuíferos Vivos

Asociación Sapere Aude UAL

Asociación de Educación Ambiental «El Árbol de las Piruletas»

Grupo Ecologista del Andarax

Animales en Apuros Almería

Acción por Almería

Asociación de Educación Ambiental "ÁGata Verde"