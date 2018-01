Reclaman "una solución urgente y de una vez por todas" a las viviendas ilegales del Valle del Almanzora

Reunión celebrada en Albanchez este pasado lunes

ALBÁNCHEZ.- Este pasado lunes día 15 de enero, tuvo lugar una reunión multitudinaria en Albanchez, convocada por AUAN y la asociación de residentes de Albanchez (ARA) para pedir una solución urgente y de una vez por todas a las viviendas ilegales del Valle del Almanzora, así como del resto de Andalucía. La sala del centro cultural de Albanchez estaba a rebosar, teniendo que permanecer de pie muchos de los asistentes. Estaban presentes no sólo residentes de Albanchez, sino también de otros municipios del Valle del Almanzora.

El Letrado portavoz de AUAN Gerardo Vázquez, fue uno de los organizadores de la reunión, y coordinó la intervención de los presentes, bajo la presidencia de la mesa de Estanislao Beltran, presidente a su vez de la asociación de residentes de Albanchez. Los ponentes también contaron con Maura Hillen presidenta de AUAN; Marta Bosquet, parlamentaria andaluza y miembro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos; Francisco Ramos, coordinador provincial de Ciudadanos; Eduardo Amor, abogado urbanista; Benedicto Bonil, arquitecto técnico, y Ronnie Howley, geógrafo urbanista. También asistieron a la presentación los coordinadores de Ciudadanos de Cuevas del Almanzora y de Albox.

En la reunión, los afectados insistieron en la necesidad de dotar a las viviendas en asentamientos de un permiso llamado AFO, que ya existe para otra serie de viviendas en similar situación, para que los propietarios, que llevan esperando más de 10 años por una solución a sus problemas, puedan por lo menos escriturar las mismas y disfrutar de su vivienda con la tranquilidad que esperaban cuando las adquirieron sin conocimiento de sus dolencias urbanísticas.

Nos explica Gerardo Vázquez que durante la reunión se habló de una enmienda en ciernes para dotar a las viviendas en asentamientos de servicios básicos provisionalmente durante un plazo de 2 años, pero opina “estas licencias provisionales por tan corto plazo de tiempo, son de poca utilidad, y desde luego de ninguna utilidad para las viviendas en el Valle del Almanzora. Creo que este es el tercer permiso provisional que he visto desde el año 2012, y los anteriores no han funcionado. Y tampoco este permiso provisional previsto soluciona el problema de la falta de escritura de los afectados, para ello hace falta un AFO. Y no lo decimos ahora, ya lo dijimos en la última reforma, cuando explicamos que había una laguna en la misma pues no daba una solución adecuada a los asentamientos. Eso es lo que pedimos urgentemente ahora, simple y llanamente, un AFO para viviendas en asentamientos”.

Declara Gerardo Vázquez “no podemos seguir con soluciones de medias tintas a estas alturas. Es hora de ser valientes y de coger el toro por los cuernos de una vez por todas. Se me rompe el corazón al ver a estos ancianos reunidos a altas horas de la tarde, pidiendo una vez más una solución a problemas que sufren injustamente. Y lo peor de todo es que muchos de esos ancianos que veía antes ya no están, pues han muerto esperando que alguien tuviese la sensibilidad de dar solución a su calvario urbanístico. Muchos tienen embargos sobre sus casas, pues estas aun están a nombre del promotor que tiene dificultades económicas, con la gran preocupación que ello representa para estos ancianos. No es nada lógico que mientras a otras casas en similares condiciones se les permita escriturar, estas no puedan, por razón de una distinción bizantina entre lo que se llaman parcelaciones y estas que están en asentamientos. La ley tiene que ser justa para merecer tal nombre. Y tiene que establecer soluciones prácticas, de la vida cotidiana de las personas, y ya es hora de llevar soluciones prácticas al urbanismo del Valle del Almanzora”.