PSOE pide el asfaltado de calles de Piedras Redondas que han quedado "mal" tras obras para canalizar gas

Canalizaciones Gas Piedras Redondas





El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Indalecio Gutiérrez ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular, con el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco a la cabeza, "que se haga responsable" de que se asfalte y se deje "en condiciones adecuadas" las calles de Piedras Redondas, especialmente Sierra Alhamilla, que se han abierto por una empresa de distribución de gas para realizar canalizaciones.



En concreto, el socialista en una nota de prensa ha señalado que la vía mencionada resulta vital para la conexión entre las dos partes en las que se divide el barrio, y el hecho de que no presente un firme con buen estado está provocando problemas en la zona.



En ese sentido, Gutiérrez ha detallado que los propios vecinos han constatado cómo "esta no ha sido la misma manera de proceder en otros puntos de la capital, en los que, después de que se llevaran a cabo canalizaciones por parte de la misma empresa, sí que se ha asfaltado".



El socialista ha apuntado que, "lógicamente, ante esa diferencia que no resulta de ningún modo lógica", los residentes en Piedras Redondas han reclamado que se dejen la vía Sierra Alhamilla y la de Sierra de Gredos "en condiciones y no, como sucede ahora, con un simple hormigonado en la zanja que se abrió, que se ha quedado rugoso y con baches en determinadas partes, que podrían provocar daños en los vehículos que pasan por la zona o a peatones que podrían caerse".



"El equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, debe estar vigilante para que las empresas restituyan las vías de comunicación y calles a su estado normal después de realizar las actuaciones que tengan que realizar para impedir, con ello, molestias a los vecinos como las que se están produciendo en Piedras Redondas", ha añadido el edil socialista.



A partir de ahí, ha remarcado que "así se lo vamos a exigir al Ayuntamiento por escrito en el caso de Piedras Redondas, en el que, además, también vamos a estar vigilantes desde el PSOE para que se cumpla con esta actuación justamente reclamada".



"Lo mínimo que se puede pedir que haga bien el Ayuntamiento, y que es de sentido común, es que, cuando se abre una calle para actuar en ella, por parte de cualquier empresa o del propio Ayuntamiento, se deje cómo estaba", ha concluido Indalecio Gutiérrez.

--EUROPA PRESS--