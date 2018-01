PSOE critica que PP "lleva casi un año sin medidas contra accidentes que le pidió la DGT para rotonda de CASI"

El portavoz municipal del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas





El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha exigido al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), que "actúe de inmediato, por responsabilidad, para garantizar la seguridad de los conductores", porque "el equipo de gobierno lleva casi un año sin atender un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT) con las medidas a adoptar para reducir la siniestralidad en los accesos a la CASI, una glorieta que es un punto negro de la provincia y que ha registrado 124 accidentes con 74 heridos desde el año 2014".



En una nota de prensa, el PSOE ha manifestado que los datos se los han facilitado al propio Pérez Navas desde el Gobierno de España después de registrar una pregunta al respecto en el Senado, y que señalan que, en 2017 --hasta el 25 de octubre-- se contabilizaron en esta glorieta hasta 27 siniestros, en los que 27 personas resultaron heridas aunque no requirieron de hospitalización.



Además, el PSOE ha señalado que la respuesta del Ejecutivo indica textualmente que la glorieta "se inauguró en 2012 y es considerada como punto de negro desde 2013", y que, al ser de titularidad municipal, "la Dirección General de Tráfico envió un informe de propuestas de mejoras en el trazado, señalización y reconducción del flujo circulatorio al Ayuntamiento de Almería el pasado 15 de marzo".



Así, el portavoz de los socialistas en el Consistorio ha pedido explicaciones al gobierno del Partido Popular sobre "cómo no ha puesto en marcha medidas desde entonces en el principal punto de negro de la provincia, salvo actuaciones para decorarla, cuando de lo que estamos hablando es de la seguridad de los almerienses".



Por ello, Juan Carlos Pérez Navas ha instado al alcalde y a sus concejales a acometer esas actuaciones "cuanto antes, como titular de la AL-12, y en coordinación con la Diputación Provincial, que es propietaria de la AL-3117".



En ese sentido, desde el PSOE han avanzado "la petición al equipo de gobierno del informe en concreto que le fue remitido por parte de la DGT para estudiarlo con profundidad, y poder conocer al detalle las mejoras e indicaciones que se han recomendado hacer", junto con la petición en Pleno tanto de explicaciones "sobre por qué el PP no ha hecho nada", y la exigencia de que "no se duerman más en los laureles en este tema".



El PSOE ha indicado que la glorieta de accesos desde La Cañada, El Alquián, Viator y Almería es de titularidad municipal, "pero como la competencia de la vigilancia y disciplina de la circulación --incluida la instrucción de la diligencia de accidentes-- corresponde a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el Gobierno de España ha dado respuesta en el Senado sobre el número de siniestros registrados desde 2014 en la misma".



Para empezar, en el citado año hubo un total de 33 accidentes, de los que doce de ellos dejaron 15 heridos, que no tuvieron que ser hospitalizados. La cifra de siniestros aumentó hasta 40 en 2015, hasta en once de ellos hubo heridos, de los que uno tuvo que ser hospitalizado y otros 15 no precisaron de hospitalización, según ha informado el PSOE.



Igualmente, la misma glorieta fue escenario de 24 accidentes en 2016, con once siniestros que tuvieron heridos, con un hospitalizado y otras 15 víctimas sin hospitalización. Por último, en 2017 --hasta el 25 de octubre--, el número de percances alcanzó los 27, de los que en 13 de ellos se contabilizaron otras 27 personas heridas que no tuvieron que estar hospitalizadas.

