Presentan recurso al TSJA para que se imparta griego en el IES Abdera

ADRA.- Los padres del IEScAbdera de Adra afectados por haberse quedado sin clase de griego en Primero de Bachillerato han presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la desestimación de la Consejería de Educación a la solicitud de impartir cautelarmente, mientras se resuelve el fondo del asunto, esta materia.

Nota de prensa

Hoy día 3 de enero de 2018 se ha presentado recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la desestimación de la Consejería de Educación a la solicitud de impartir cautelarmente, mientras se resuelve el fondo del asunto, la materia de Griego I de 1o de Bachillerato en el IES Abdera de Adra.

Hemos agotado hasta el último día de plazo para tratar de encontrar una solución extrajudicial a través del consenso dentro de la vía administrativa, que debería ser lo propio en el seno de una administración educativa, pero lo único que hemos obtenido por respuesta es la más ignominiosa negativa acompañada de la vieja estrategia de hechos consumados. No se puede creer que una demanda que todavía tiene una solución de dos minutos tenga que terminar dirimiéndose en la administración de justicia.

Ayer día 2 de enero se remitió una carta a la Dirección General de Ordenación Educativa, manifestando el descontento con la reunión mantenida en el IES Abdera el pasado día 29 de diciembre, en la que los padres no tuvimos oportunidad de poner sobre la mesa las graves contradicciones entre las diferentes respuestas denegatorias de la Delegación Territorial de Almería, que progresivamente ha ido modificando las argumentaciones sobre los motivos de la supresión de la materia, a medida que la parte reclamante las iba rebatiendo. No obstante, a pesar de la imposibilidad de exponer sus razonamientos, padres y alumnos no nos levantamos de la mesa sin proponer una solución extremadamente sencilla, inmediata y satisfactoria para todos los alumnos de Griego y de Literatura Universal, que se reduce simplemente a mover una Tutoría de 2o ESO para que la profesora de Cultura Clásica pueda impartir la materia suprimida.

No obstante, el mantenimiento de la vía judicial queda supeditado a la reconsideración de la administración educativa respecto a la impartición definitiva de la materia de Griego I. Esto requeriría que la Dirección General de Ordenación Educativa optara por una solución técnica para garantizar el derecho de siete menores a estudiar dicha materia troncal, en lugar de adoptar una resolución política que salvaguarde la imagen de tres inspectores de la Delegación Territorial de Almería, que poniendo en evidencia a todo el Cuerpo de Inspección, han fulminado las expectativas académicas de dichos alumnos.

Nunca resultó tan difícil acceder a la formación académica estando a la vez tan accesible.