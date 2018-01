PP expulsa de militancia al portavoz municipal de Vícar por manifestaciones que "desprestigiaron" al partido

Antonio Jesús Rodríguez

ALMERÍA.- El PP ha acordado la expulsión de militancia del portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Vícar (Almería) y candidato a la Alcaldía en 2015, Antonio Jesús Rodríguez, al considerar que incurrió en falta grave con unas declaraciones realizadas en redes sociales y medios de comunicación que suponían un "desprestigio" para el partido.



La resolución del Comité de Derechos y Garantías del PP en Génova, al que recurrió Rodríguez cuando fue sancionado con expulsión por el órgano homónimo del PP-A, fue adoptada el 27 de noviembre y de ella ya se ha dado trasladado tanto al afectado como al Ayuntamiento vicario, gobernado por el PSOE, para que sea dado de baja del grupo municipal en el próximo pleno, según ha confirmado a Europa Press el vicesecretario de Organización de los 'populares' almerienses, Ángel Escobar.



El PP de Vícar, a cuyo frente está una gestora que dirige el propio Escobar, se queda así con cinco concejales en la oposición del consistorio ya que Rodríguez no hará entrega de su acta de edil y pasará a formar parte del grupo de concejales no adscritos.



Según ha adelantado este martes el diario 'Ideal' en Almería, la falta grave que se le imputa a su ya exportavoz se enmarca entre las previstas en los estatutos del partido en su artículo 14, el que hace mención, por ejemplo, a la "propagación" de noticias que "desprestigien" al partido, sean "descalificatorias" del mismo o de cualquiera de sus órganos de gobierno, representación o de los grupos institucionales.



El expediente de expulsión fue iniciado después de que el que fuera regidor popular en Vícar criticase y descalificase abiertamente a la actual dirección provincial del partido. "La discrepancia no ha sido el motivo de la expulsión sino las declaraciones que hizo contra la imagen del partido. Eso es lo que se ha valorado", ha precisado el vicesecretario de Organización.



Escobar ha confirmado, asimismo, que a cargo del grupo municipal quedará, por acuerdo de la comisión gestora que desde hace más de dos años rige la Junta Local del PP de Vícar, Alberto Martín, número cuatro de la lista que concurrió a las elecciones municipales de 2015.



El PP de Vícar propuso como candidato a la Alcaldía del municipio tras cumplir el periodo de inhabilitación al que fue condenado en 2005. A nivel político ha sido alcalde de la localidad entre los años 1995 y 1998, y concejal del PP desde 1998 a 2006 y desde 2015 hasta ahora. Además, ha ocupado el cargo de vicesecretario de Organización del PP provincial, con Gabriel Amat como presidente, y ha sido miembro de la Junta Directiva Regional del PP-A, durante la presidencia de Javier Arenas.



Rodríguez abandonó su acta de concejal para cumplir con la condena de inhabilitación de ocho años impuesta por la Audiencia Provincial de Almería ante un delito de prevaricación después de que, mediante un decreto, declarara la incompatibilidad para el ejercicio de la función de concejal de dos ediles de la oposición en el mismo día en el que el pleno tenía previsto aprobar una moción de censura contra él, según constaba en la sentencia.





--EUROPA PRESS--

