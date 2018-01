Pérez Navas (PSOE): “El presupuesto de PP y Cs para 2018 es malo y nace con la intención de no cumplirse”

Los socialistas votan en contra de unas cuentas que tienen como antecedente 24 millones en obras sin gastar durante 2017



Intervención de Pérez Navas en el pleno

ALMERÍA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha asegurado que el presupuesto elevado a pleno por Partido Popular y Ciudadanos “es doblemente malo, porque no es el que Almería necesita y nace con la intención de no cumplirse”. Los socialistas, que han votado en contra de las cuentas presentadas por el alcalde y que han sido apoyadas por la formación naranja, han sustentado esa afirmación en un listado de incumplimientos por parte del equipo de gobierno que hace que se hayan dejado sin gastar 24 millones en obras en 2017 -según la liquidación provisional del presupuesto del año pasado- y en el hecho de que de las 89 medidas acordadas por ambos partidos para los dos últimos ejercicios económicos, hasta 70 sigan sin ejecutarse.

El portavoz de los socialistas ha comenzado su intervención felicitándose por el hecho de que la aprobación de las cuentas haya llegado a pleno, aunque “con un mes de retraso prácticamente” con respecto al plazo marcado por Ley para que fuera antes de finales del año pasado y no se paralizaran inversiones, porque así “de una vez por todas, se pone fin a la pantomima vivida, a esa carpa de circo que se montó en julio y en la que han ido actuando Partido Popular y Ciudadanos”. “Este es el capítulo final del ‘Amar en Tiempos Revueltos’ en el Ayuntamiento, que es en lo que han convertido el presupuesto para este año”, ha sentenciado Pérez Navas.

Desde la bancada socialista han detallado que los presupuestos son malos para la ciudad porque no se sustentan en “la cohesión social y entre barrios, ni en la lucha contra la precariedad laboral, que se vive hasta en servicios municipales, en la igualdad más allá de celebrar el Día de la Mujer, ni en la creación de empleo”. “Eso es lo que pasa -ha proseguido Pérez Navas- digan lo que digan PP y Ciudadanos sobre partidas aisladas para uno u otro barrio o para obras llamativas de las que interesa hablar a falta de un verdadero modelo de ciudad”, ha resaltado Juan Carlos Pérez Navas.

Caridad y sin creación de puestos de trabajo

Dentro del análisis del presupuesto municipal, el PSOE ha lamentado que en una ciudad con cerca de 20.000 personas desempleadas y una fuerte precariedad laboral, “se consignen 50.000 euros para gastos en promoción y actuaciones en materia de empleo, dentro de un presupuesto de 192 millones”. “Eso es menos, mucho menos, que los 188.000 euros que se destinan a asistencias técnicas solo en la Empresa Municipal de Turismo y en el Campo de Golf, aunque a pesar de lo ridículo de la cifra, quizás es que hayan sido realistas al contemplarla, porque el año pasado, del total de 172.000 euros sumando diferentes partidas relacionadas con el empleo, no se gastaron ni la mitad del dinero”.

“No han querido ni oír hablar de la puesta en marcha de un plan de empleo municipal, que era una medida indispensable, dentro del planteamiento de los socialistas de presupuesto para la ciudad”, ha remarcado.

En cuanto a políticas sociales, “esas que, lamentablemente, aún en el siglo XXI, desde el PP confunden con la caridad”, los socialistas han desvelado cómo “se vuelve a la misma mentira de siempre” por parte del alcalde. “Este no es el presupuesto que nos hará llegar a la excelencia en los servicios sociales, esa que acaba de alcanzar Granada, y en la que gasta 100 euros por habitante; y aunque el alcalde diga que se aumente el plan municipal para mayores, es que ni eso cumplirán”.

La razón no es otra que el hecho de que “en 2017, de 15.000 euros para este concepto, se han gastado, según el avance de la liquidación, solo 4.000 euros y, por poner otro ejemplo, de la teleasistencia para la tercera edad, de 18.000 euros, se gastaron otros 4.000 euros”. “Y en igualdad ni les digo, se han estancado”, ha continuado Pérez Navas, antes de recriminar al alcalde que “no hay nada menos social que un presupuesto que no se cumple en materia social”.

Además, el portavoz socialista ha puesto sobre la mesa que una “auténtica política social, si creyeran en ella”, sería atender la demanda de casi 600 trabajadoras de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia que están pidiendo que, con fondos municipales, como hacen otros ayuntamientos andaluces, se les aumente el sueldo 50 euros al mes hasta 2020 para poder llegar a cobrar 1.000 euros.

24 millones en inversiones sin gastar

Sobre el aumento del dinero destinado a inversiones, desde el PSOE se ha aclarado que, lejos del triunfalismo del PP, “la mitad de las partidas que incorporan son repetición de otras que el año pasado no ejecutaron dentro sus incumplimientos y el resto están vinculadas al dinero que viene de otras administraciones y que, en el caso del Gobierno de España, son obras que ya tendrían que estar hechas, como la ampliación del Paseo Marítimo o la eliminación del paso a nivel de El Puche, que llevan anunciando desde antes de las municipales de 2015 que se iba a realizar”.

Pérez Navas ha dado a conocer que “la suma interminable” de todos estos incumplimientos hace que, de los 33 millones para inversiones previstos dentro del capítulo VI del presupuesto de 2017, se hayan adjudicado en juntas de gobierno solamente 9 millones, con lo que se han quedado 24 millones sin gastar y que tendrán que gastarse en 2018.

Entre las obras que se prometieron y no se hicieron por parte del PP, el Grupo Socialista ha resaltado “que en 2017, el alcalde nos sorprendió con dedicar 700.000 euros a un plan integral para el barrio de Oliveros, que no es el que más lo necesitaba, y que vuelven a poner este año porque no se han gastado ese dinero” y considera que este ejemplo sirve para dudar seriamente “de lo que van a hacer en otros barrios de Almería”. “Iban a actuar en la avenida Cabo de Gata y El Zapillo con 300.000 euros, pero se han gastado cero euros y ahora se encomiendan para ello a los fondos europeos EDUSI, que bienvenidos sean”, si logran que realmente se ejecuten actuaciones por la rendición de cuentas que se tiene que dar a nivel europeo.

“Del centro social de Los Molinos, con 350.000 euros en 2017, se han ejecutado 21.000 euros en una asistencia técnica y, así, vuelve a repetirse partida este año, o para urbanizaciones y dependencias municipales en Nueva Andalucía, con 850.000 euros, se gastaron 94.000 euros”, ha añadido Pérez Navas.

Nulo interés por participación ciudadana

“Y ya es de traca que, de la partida inversiones resultantes de procesos participativos, los 450.000 euros que se destinaron para proyectos que supuestamente iban a preguntar a la gente para saber qué querían, se hayan gastado cero euros” y tampoco se haya desarrollado la aplicación que prometieron para canalizar la participación de los almerienses en decisiones de actuaciones.

Trileros con el IBI

Frente a esa incapacidad para ejecutar inversiones, los socialistas han subrayado que el PP sí que es capaz “de seguir recaudando” a los almerienses. De esa manera, ha pedido a PP y Ciudadanos que no sean “trileros” y aclaren, dentro de los acuerdos entre PP y Ciudadanos para el presupuesto, “lo que venden de que la bajada en diferido del IBI aprobada por del Gobierno se hará de golpe en 2019, porque es que estaba prevista para ese año”.

Los socialistas, según han recordado, vienen instando a una verdadera rebaja del IBI con la revisión de los valores catastrales y que el ajuste aprobado por el Gobierno, que implicaba una rebaja del 8% en el recibo, se hiciera de una vez. Además, han criticado que las reducciones aprobadas en IBI y basura se hagan para una parte minoritaria de la población y no buscando beneficiar a la mayoría social, a partir de una revisión por expertos de toda la fiscalidad municipal.

De vídeos, patinetes y geranios

Mientras que la ampliación del zoosanitario sigue sin llevarse a cabo a estas alturas, el método CES no tiene partida propia en 2018 y las cuentas de este año tampoco conseguirán una Almería más limpia y con un mejor mantenimiento, el portavoz socialista ha lanzado un aleluya al descubrimiento de unas playas, “para los vídeos que se hace el alcalde”, en las que los socorristas, pasarelas y servicios han llegado tarde o han sido deficientes año tras año.

Entre el listado cuestionado de medidas acordadas por PP y Ciudadanos, Juan Carlos Pérez Navas ha tenido una mención especial al trato dado a la Policía Local, ya que “patinetes es lo que dice que va a comprarle el PP y bicicletas lo que dice Ciudadanos, pero lo que hace falta son agentes”. Y frente a 15.000 euros “para ir más allá de los 1 ó 2 geranios de embellecimiento floral en los barrios, que es a lo que vamos a tocar con el punto acordado”, se requiere de un aumento en el canon para parques y jardines y que se cumpla con el acuerdo de recuperación de derechos de los trabajadores.

El alcalde ha tragado

Independientemente de la responsabilidad de Ciudadanos para haber podido condicionar un presupuesto que hubiera cumplido con las expectativas de los almerienses, el PSOE ha puesto el foco de mayor responsabilidad sobre la configuración de los presupuestos municipales de 2018 en un alcalde “que ha tragado” con una serie de medidas que solamente sirven “para contentar” a PP y Ciudadanos, y en las que se pasa “del tranvía -pedido por Ciudadanos el año pasado y no ejecutado-, a las bicis para la Policía -este año- o de las actuaciones en barrios -tampoco ejecutadas en 2017- a un mariposario -en este ejercicio-”.

Así, también frente al discurso de Ciudadanos sobre la necesidad de su voto favorable para contar con unos presupuestos este año, desde el PSOE han dejado claro que “los socialistas nunca bloquearíamos esta ciudad, presentaríamos un proyecto de presupuestos alternativos”, algo que no han hecho este año “porque ya en julio vino el líder de Ciudadanos en Andalucía, se reunió con el alcalde, y dijo que se iban a apoyar los presupuestos” y después de eso no hubo ningún gesto de Cs para que se pudieran elaborar unas cuentas alternativas y, con su necesario apoyo, poder sacarlas adelante.