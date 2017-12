Pérez Navas: “Este es el pleno de la escoba, el de la descoordinación y la desgana del equipo de gobierno del PP”

Los socialistas critican “la ineficacia” que hace elevar reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de casi 300.000 euros





ALMERÍA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha calificado el pleno ordinario convocado por el alcalde para sacar adelante reconocimientos extrajudiciales de crédito por importe de cerca de 300.000 euros como “el de la escoba, el pleno del caos en el que el PP está sumergido y en el que quiere sumergir a esta ciudad, y el pleno del desastre, de la descoordinación y de la desgana del equipo de gobierno”.

“Ustedes han trabajado los dos últimos meses del año y por eso tenemos esto que tenemos”, que son reconocimientos de pagos que si no fueran validados por el pleno, según ha explicado el portavoz socialista, “serían nulos de pleno derecho” y que, encima, en los informes realizados por la propia intervención municipal se señala que vienen caracterizados por “ineficacia y una gestión inadecuada”.

De ese modo, Pérez Navas ha explicado que aunque el reconocimiento extraordinario de crédito “es una figura legal, también es excepcional” debido a que lo que se consigue con la misma “es la conversión de actos que serían nulos de pleno derecho”. “En nosotros -en referencia a la oposición y al conjunto de los concejales representados en el pleno-, se descarga una responsabilidad que no es nuestra y que no es de los funcionarios, sino que es de hacer las cosas tarde y mal” por parte del equipo de gobierno del Partido Popular.

“El uso y el abuso de los reconocimientos extrajudiciales de crédito es una manera de alentar e incitar a que todo se tiene que hacer así”, ha puesto además sobre la mesa el portavoz de los socialistas antes de remarcar al gobierno municipal que, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en corporaciones pasadas con la aprobación de pagos a través de esta fórmula, la Ley de Transparencia aprobada en 2013 a nivel nacional viene a señalar “que la realización de gastos y pagos sin asignación presupuestaria de forma reiterada, sin ton ni son, constituye infracciones muy graves”.

Independientemente de todos esos factores vinculados a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, Pérez Navas ha explicado que “la responsabilidad” ha llevado al PSOE a abstenerse en la mayoría de los puntos elevados al pleno para, de esa manera, poder “hacer efectivos pagos a los que otros tienen derecho y evitar, así, “que le cuesten más al Ayuntamiento” tras acudir los interesados a “procedimientos judiciales, que conllevarían la reclamación de costas”.

Desde la bancada socialista se ha votado en contra, no obstante, de un reconocimiento elevado por el PP a pleno debido a la gravedad de las observaciones apuntadas por la intervención a esa tramitación. Y, en ese sentido, el portavoz de los socialistas ha resaltado que “el derecho de otros a cobrar, porque han realizado su trabajo” no puede servir para que el alcalde y sus concejales “cuando se han utilizado procedimientos no legales, algo que no es nuestra culpa, invoquen y exijan constantemente responsabilidad al conjunto de la oposición” para que se aprueben determinados pagos.

Por último, Juan Carlos Pérez Navas también ha reprochado que cuatro de los reconocimientos se hayan elevado por el PP como puntos de urgencia y que la información relativa a parte de ellos no se trasladara a la oposición para poder ser estudiada hasta última hora del día anterior a la celebración del pleno. “Basta ya, porque actuar de esa manera se trata de un asalto y de un insulto a nuestra lealtad con un Ayuntamiento que, al final, somos todos”, ha concluido.