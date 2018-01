Miles de romeros acuden este domingo a Torregarcía en el tradicional acto en honor a la Virgen del Mar

Romería de Torregarcía





La ermita de Torregarcía se prepara para acoger este domingo a miles de almerienses que, cada año y fieles a la tradición, acuden a disfrutar de una jornada de romería en honor de la patrona de la ciudad, la Virgen del Mar, del que este año se conmemora el 515 aniversario.



La misa de Romeros está prevista a las 8,30 horas en el santuario de la Virgen del Mar, presidida por el prior Fray Antonio Bueno Espinar, de forma que a las 9,00 horas se iniciará la salida de la imagen hacia Torregarcía.



El recorrido parte de la plaza Virgen del Mar y sigue por las calles General Tamayo, Paseo de Almería, Plaza Circular, Rambla Avenida Federico García Lorca, Poeta Paco Aquino, Carretera de Ronda, Carretera de Níjar, rotonda altura del barrio de El Puche, rotonda Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Autovía del Aeropuerto, salida hacia La Cañada en la rotonda de la CASI, incorporación a la antigua Carretera de Níjar en la rotonda 'Los Picos', travesía de La Cañada hasta la travesía de El Aquián, rotonda N-344 hasta la gasolinera de Retamar, dirección rotonda Avenida del Toyo, carretera AL-3115 dirección Cabo de Gata, hasta desvío de la ermita.



La llegada a Retamar está prevista a las 10,30 horas, si bien la eucaristía tendrá lugar al mediodía oficiada por el obispo de Almería, Adolfo González Montes. A las 17,00 horas se iniciará el regreso al santuario, donde se cantará una salve, de manera que desde la plaza de San Sebastián se procesionará a hombros la imagen.



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad, ha establecido un dispositivo especial en el que participan 20 efectivos de Policía Local, un camión de extinción de incendios con su dotación, seis bomberos y ocho voluntarios de Protección Civil, a los que hay que sumar ocho patrullas de Tráfico de la Guardia Civil y del Seprona, s25 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, además de la presencia del helicóptero, y seis agentes y un camión de extinción de incendios de la Delegación de Medio Ambiente, independientemente al del Parque de Extinción de Incendios Municipal, así como un veterinario del Área de Comercio, sin olvidar otros servicios de Cultura o de la Brigada de limpieza, señalización y obras.



Junto a estos medios, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, habrá una ambulancia Soporte Vital Avanzado de Protección Civil y una UVI móvil, con médico, ATS y conductor. La coordinación en caso de activación de emergencias para gestión de más recursos se realizará como siempre con Emergencias 112 y el 061. En total, alrededor de un centenar de efectivos velarán por el buen discurrir del acto.



Surbús, empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Almería, pondrá a disposición de todos los usuarios el servicio de autobuses a la Romería de Torregarcía con dos trayectos a precio de dos euros el billete de ida y tres euros el de ida y vuelta que arrancarán a las 8,30 horas desde el Paseo de Almería. El servicio se dará cada 30 minutos en los trayectos comunes, subiendo a 60 minutos en los no comunes. El último servicio desde Torregarcía hacia Almería será a las 17,45 horas, si la demanda así lo requiere.



El primero se iniciará en el Paseo de Almería (antiguo Casino) y discurrirá por Avenida Federico García Lorca, Avenida de la Estación, Carretera de Ronda, Carretera de Níjar, Los Molinos, La Cañada, Venta Gaspar, San Vicente, El Alquián para continuar hacia Torregarcía. El segundo, con el mismo punto de partida, irá hacia Reina Regente, Avenida de Cabo de Gata, Avenida del Mediterráneo, Carretera De Níjar, Los Molinos, La Cañada, Venta Gaspar, San Vicente, El Alquián, para continuar hacia Torregarcía.



PROHIBICIÓN DE DRONES



La principal novedad es que, por razones de seguridad, se prohíbe el acceso a la Romería de Torregarcía a vehículos de más de 3.500 kilos y se recuerda que tampoco se pueden utilizar drones. Entre otros consejos, la organización señala el uso de la zona de barbacoas para hacer fuego y prestar cuidado al aparcar los vehículos sobre plantas secas al existir peligro de incendio.



Se solicita a los usuarios que no deterioren el Parque Natural al tiempo que se recuerda a los jinetes que no está permitido el acceso de caballos a la zona de público, esto es, junto a la Ermita, la zona de venta ambulante y los ambigús.



También se ha pedido a los romeros que no disparen cohetes particularmente y que usen la zona designada para ello junto al antiguo torreón, previo aviso a Policía Local o Protección Civil en el puesto de coordinación.

