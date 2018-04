Consulta de atención primaria

ALMERÍA.- Marea Blanca Almería ha denunciado a través de un comunicado que el Servicio Andaluz de Salud "vende humo" con sus propuestas sobre atención primaria. Según explica, las propuestas de mejora quedan "en papel mojado por la falta de dotación presupuestaria y de personal".

Nota de prensa



A finales de 2017 se dieron a conocer las líneas de trabajo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene abiertas en torno a la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria, una larga lista de buenas intenciones con objeto de conseguir “el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud en Andalucía”, entendiendo que ésta debe ser el eje vertebrador del sistema sanitario de manera que se consigan mejores resultados de salud basados en la prevención y la atención personalizada e integral del paciente atendiendo además de al plano físico y psicológico al entorno familiar, comunitario y social del mismo.

Se anunciaron medidas como las de aumentar la capacidad resolutiva del personal sanitario (posibilidad de petición de todas las pruebas diagnósticas de la cartera de servicios del SAS, consultas de cirugía menor, manejo de ecografías por Médicas/os de Familia, Teleconsultas con Atención Especializada...), mayor participación del personal en la gestión de las Unidades de Gestión Clínica, potenciación del equipo médico-enfermera, acceso al historial clínico del ámbito hospitalario, potenciación de las actuaciones del personal sanitario en la comunidad, mayor participación de la ciudadanía... De hecho, en el Acuerdo de Gestión Clínica que se ha propuesto para 2018 a los profesionales los objetivos que se marcan están enfocados en este sentido.

Desde Marea Blanca Almería compartimos este enfoque, pero no queremos que quede en papel mojado.

Que la Atención Primaria funciona bien es una de nuestras demandas prioritarias, si se previenen las enfermedades o se detectan de forma temprana, gozaremos de mejor salud y a medio plazo se reducirá el gasto sanitario al descender la atención hospitalaria.

La realidad diaria que vivimos la población en los Centros de Salud es muy diferente a la que dicen sus papeles, ya está bien que nos tomen por tontos y nos quieran “vender humo”, sus buenas palabras no se corresponden con los medios disponibles:

Seguimos viendo las consultas de Atención Primaria colapsadas, con demoras en la cita para el médico o el pediatra de más de una semana en Salud Responde y con serias dificultades para conseguir cita en el día en el centro de salud; ¿Qué lógica tiene que tengas fiebre y tengas que acudir físicamente al centro de salud antes de las 8:00 para hacer cola y asegurarte una cita para que la médico te vea a lo largo del día? ¿Por qué tienen que hacernos ir a los pacientes dos veces en el día si nos encontramos enfermos?

Nos preguntamos atónitos cómo ese médico o esa enfermera que nos atiende lo mejor que puede, claramente estresado/a, va a poder hacer también ecografías, infiltraciones, cirugía menor, interconsultas con especialistas, reuniones con las asociaciones de vecinos y de mayores, con los centros educativos del barrio... entonces, ¿cuánto tiempo les dejarán para atendernos en las consultas, si ahora no les dejan ni 10 míseros minutos? ¿3 minutos? ¿2?, y eso sin contar con todas las veces que falla el sistema informático, con toda la demora que ello condiciona.

En Marea Blanca somos conscientes de la buena cualificación del personal de nuestros centros de salud y que serían capaces de hacer todo lo que promueve la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria, pero nada de eso va a ser posible si no hay una dotación presupuestaria adecuada, que incluya en primer lugar mayor contratación de profesionales. Las promesas hechas por el SAS en materia de personal son insuficientes teniendo en cuenta que durante años las plantillas han ido disminuyendo; sin cobertura de jubilaciones, que siguen sin cubrirse las ausencias durante las vacaciones.

Y el colmo es oír que no pueden cubrir todos los puestos ofertados en algunas categorías como la de Medicina de familia “porque no encuentran profesionales”. Entendemos que saber gestionar también conlleva conseguir que esas Médicas/os de Familia que se forman cada año en nuestra provincia no emigren a otras comunidades.

Para Marea Blanca Almería tiene que ser una prioridad potenciar la Atención Primaria de Salud de una forma seria; con la participación de l@s pacientes y l@s profesionales, con una dotación presupuestaria suficiente que nos saque de los últimos puestos en número de médicos y enfermeras por mil habitantes y, sobre todo, sin atender a criterios economicistas ni electoralistas.

Que no nos tomen por tontos, porque conocemos nuestros derechos y estamos luchando por ellos. Animamos a la ciudadanía almeriense a unirse a las asambleas de ámbito provincial que venimos celebrando cada mes y a participar en las distintas acciones que organizamos como Marea Blanca en nuestra lucha por una Sanidad Pública, Universal y Gratuita.