Los Sindicatos exigen al Gobierno de Rajoy en Almería que se permita la jubilación anticipada de los policías locales

ALMERÍA.- UGT, CSIF, CCOO, CSL y COP se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno de Almería junto a docenas de Agentes de la Policía Local, secundando así su apoyo a la solicitud de jubilación anticipada para este cuerpo de seguridad local.



Durante la protesta, el policía más antiguo de la provincia ha procedido a la lectura del manifiesto redactado por la Plataforma para la Jubilación Anticipada de la Policía Local.

Se trata de una de las primeras concentraciones previstas dentro de un calendario de acciones, los viernes alternos, coincidiendo con las reuniones del Consejo de Ministros.

Pilar Daureo, responsable del sector local de FeSP UGT, ha querido señalar que “con estas movilizaciones pedimos que se cumplan promesas reiteradamente incumplidas a lo largo de varias legislaturas, ya que desde 2008 que se aprobó la jubilación anticipada al colectivo de bomberos se nos ha prometido en numerosas ocasiones la aprobación del Real Decreto correspondiente y hasta la fecha nada se ha concretado”



Por su parte, José Gil, responsable del sector de administración local y representante de CSIF, subraya que “el coste del anticipo de la jubilación de los policías locales no supone un coste adicional para las arcas de la seguridad social, ya que se autofinancia con las aportaciones de los propios policías y los ayuntamientos”.

Así mismo, Andrés Pedrosa responsable de Policía de CCOO complementa las declaraciones de sus compañeros y añade que “La petición de jubilación se debe a que existe un envejecimiento de la plantilla y que, al tener funciones de policía local es difícil llegados a una edad poder cubrir esas funciones al 100% por lo que la anticipación de la jubilación a los 59- 60 años supone una nueva tasa de reposición necesaria para la labor de policía.”

Finalmente, los representantes de los Agentes de la Policía Local insisten en que no cesarán las movilizaciones hasta que se cumplan las promesas incumplidas.



AL MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA D.CRISTOBAL MONTORO

Iniciamos con esta concentración la antesala de un calendario de movilizaciones para alzar nuestra voz contra el Gobierno y manifestar públicamente nuestro malestar e indignación por su total dejación y por no haber cumplido aún su compromiso con los policías locales y autonómicos.

Tras más de una década trabajando por esta justa reivindicación, EXIGIMOS de manera inmediata la finalización del proceso y la aprobación de las normas que permitan el anticipo de la edad de jubilación de dichos cuerpos policiales.

Fruto del hartazgo del colectivo por las promesas incumplidas, estamos desarrollando por todo el territorio nacional más de 50 concentraciones en todas las capitales de provincia, Ceuta y Melilla, para que el Gobierno y el Ministro de Hacienda y Función Pública tomen nota de la crispación que han generado en las plantillas de todo el país.



Nos manifestaremos en viernes alternos coincidiendo con las reuniones del Consejo de Ministros, considerando al Sr. Montoro responsable directo de tener a los policías locales y autonómicos en "pie de guerra".

Resulta inexplicable que este Ministro, tenga bloqueada de forma unilateral e injustificada la tramitación del proyecto normativo desde hace 6 meses, al no remitir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el informe que éste le solicitó el pasado mes de octubre, para así poder culminarlo definitivamente.

La actitud del Ministro es la causante de esta situación, pues a sabiendas de la imperiosa necesidad que existe de rejuvenecer las plantillas y a sabiendas de que su aprobación no afectará al equilibrio financiero del sistema público de pensiones al auto sufragarse con la cotización adicional que soportarán los ayuntamientos y los policías, aún no se ha dignado a evacuar desde su Ministerio el preceptivo informe.



Ha conseguido acabar definitivamente con la paciencia de todos nosotros, pero todo tiene un límite señor ministro. La FEMP ya se posicionó de manera firme, rotunda y reiterada en favor de la medida, exigiendo su aprobación inmediata.

Todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado se han posicionado pidiendo que a la mayor brevedad posible se apruebe el R.D. El grupo parlamentario popular presentó una PNL el 30 de marzo de 2017, instando la aprobación de la medida a la mayor brevedad posible y resulta que usted es la única persona del Gobierno y del arco parlamentario que va contra corriente, impidiendo con su injustificada e intencionada demora que de una vez por todas el Consejo de Ministros apruebe el demandado Real Decreto.



No se haga más de rogar señor Montoro.

Escuché el clamor popular de miles de policías, que llevamos esperando casi 200 días para que usted remita el informe, reclamándole que lo haga YA. Recapacite y piense en el perjuicio que les está ocasionando a los policías veteranos con más 60 años que son merecedores de anticipar su edad de jubilación y que podrían ya estar disfrutándola desde hace algunos meses si usted no hubiese obstaculizado el trámite varios meses como lleva haciendo.



