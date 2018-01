La Cabalgata repartirá 2 millones de caramelos y participarán 12 carrozas, dos pasacalles y un dragón de la suerte

Ambiente en la cabalgata de Reyes de Almería

ALMERÍA.- Sus Majestades los Reyes Magos van camino de Almería, para mañana, día 5, desde primera hora, visitar a los mayores en una residencia y a los niños ingresados en el Hospital Torrecárdenas, por la tarde participar en una espectacular Cabalgata y por la noche llevar los juguetes que han pedido todos los niños y niñas de Almería. En su desfile por la ciudad repartirán 2 millones de caramelos, blanditos y aptos para celiacos, e irán acompañados por 12 carrozas, dos pasacalles, un dragón de la suerte y un séquito de 500 personas. Además, será una Cabalgata accesible y segura, con dos plataformas para personas con diversidad funcional, respectivamente, en Obispo Orberá y Paseo de Almería, y se repartirán 5.000 pulseras identificativas para los niños



Los emisarios de los Reyes Magos de la Cabalgata de 2018, el médico y gerente del grupo hospitalario HLA Mediterráneo (Almería) y de HLA Universitario Moncloa (Madrid), José Vicente Rull; el general jefe de la Brigada de la Legión, Juan Jesús Martín Cabrero; y el músico y promotor musical, Diego Cruz, ya han recogido las credenciales de Melchor, Gaspar y Baltasar, y aseguraron al alcalde de Almería que los Reyes Magos están muy satisfechos del comportamiento de los niños y niñas de la ciudad.



Para recibir a Sus Majestades de Oriente, el Área de Cultura, Educación y Tradiciones ha preparado una Cabalgata que une espectáculo, tradición y seguridad. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, explica que “la Cabalgata contará con 12 carrozas, tres de ellas de sus majestades, habrá un camión de los años 50 decorado para la ocasión; Correos estará presente con 3 motos, 1 vehículo y carteros con carritos; participarán 4 grupos de Scouts (Grupos Zálata, Mónsalis, Valhalla y Brownsee); contaremos con la participación de varios grupos de la Banda Municipal de Música de Almería y de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada. Pero hay mucho más, como los dos espectáculos circenses de la compañía francesa Remue Ménage, un Dragón de la Suerte (FUJUR) de 9 metros de largo por 1'30 metros de ancho y habrá nieve en el tramo del Paseo”.

El alcalde asegura que “desde el Ayuntamiento de Almería hemos puesto todo el cariño del mundo en organizar una Cabalgata que sorprenda y guste a los almerienses, en la noche más especial del año. Será el colofón de la programación especial de Navidad que ha tenido dos objetivos claros: ser referente de ocio y diversión para todos los públicos, con especial atención a los niños y a las actividades familiares; y, por otro, convertirnos en un elemento dinamizador de las calles de la ciudad, especialmente del centro, para animar y apoyar al comercio, como hemos venido haciendo con conciertos y otras iniciativas tanta en calles y plazas como también en el Mercado Central”. Ramón Fernández-Pacheco añade que “en total han sido más de 120 actividades, la gran mayoría de ellas de carácter gratuito y que, sin duda, están siendo todo un éxito de participación”.



Estancia de Melchor, Gaspar y Baltasar en Almería



La estancia de Melchor, Gaspar y Baltasar en Almería comenzará a las 10 de la mañana, con la tradicional visita a las personas mayores de la Residencia Santa Teresa Jornet, y, a las 12 horas, llevarán los regalos a los niños ingresados en el Centro Hospitalario de Torrecárdenas.

Por la tarde, a las 17.45 horas, la comitiva saldrá desde la Alcazaba, para dirigirse por las calles Almanzor, La Reina, Arráez, Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Tiendas y Puerta de Purchena donde Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán, en torno a las 18.15 horas, a todos los almerienses desde la Casa de las Mariposas, acompañados por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco.

A las 19.00 horas se iniciará la Cabalgata desde Obispo Orberá. Es importante dejar claro que aunque el montaje se realiza en el Mirador de la Rambla y a lo largo de la avenida Federico García Lorca se van incorporando elementos, hasta Obispo Orberá no comienza oficialmente la Cabalgara con el séquito completo. La Cabalgata arrancará en Obispo Orberá y continuará por la Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez, Avenida Federico García Lorca y finalizará en el Anfiteatro de la Rambla.



Cabalgata accesible y segura



La Cabalgata de Almería será accesible, con la instalación de dos plataformas para personas con diversidad funcional en Obispo Orberá (a la altura del colegio Compañía de María) y Paseo de Almería (Plaza del Educador). También se reforzará la seguridad, con la novedad, por cortesía de Grupo Control, de 5.000 pulseras identificativas con 5.000 globos con varilla para repartir a niños en tres puntos: Puerta Purchena, Obispo Orberá (puerta del Mercado Central) y Plaza del Educador, que ejercerán como punto de encuentro en caso de pérdida.

Entre los consejos de seguridad sobre los que se ha informado en los colegios se encuentran: permanecer tras las vallas o elementos de acotación del recorrido de la cabalgata; no invadir las vías señalizadas por donde transcurrirá; mantener en todo momento a los menores bajo vigilancia e impedir que traspasen el límite marcado por el recorrido de la cabalgata; y seguir las indicaciones de las fuerzas de orden público y de la organización.



Cortes de Tráfico y modificación líneas de autobús



La celebración de la Cabalgata de Reyes lleva implícita los necesarios cortes y desvíos de tráfico, el pertinente dispositivo de seguridad que garantice el buen desarrollo de la misma y la modificación de itinerarios en las líneas de transporte público. Así, los cortes de tráfico afectarán a partir de las 9.00 horas de mañana a las calles Terriza, en el tramo entre Avda. Federico García Lorca y San Leonardo, para el montaje de los elementos de la Cabalgata, así como el interior de la Plaza Concordia.

A la llegada de las carrozas, sobre las 16,00 horas, se procederá al corte de tráfico de la Avda. Federico García Lorca en sentido descendente, desde la calle Murcia hasta la Calle Santos Zarate, siendo ocupado todo el tramo por la comitiva de carrozas. Los cortes se sucederán a partir de las 17.00 horas en Puerta Purchena, Paseo de Almería y Obispo Orberá. A esta misma hora se desviará el tráfico a la salida de calle Gregorio Marañón con Federico García Lorca en sentido ascendente para impedir el acceso del tráfico a Rambla de Obispo Orberá. A partir de las 18.00 horas quedará restringido el uso de aparcamientos públicos afectados por la Cabalgata.

Al paso de la Cabalgata, en la zona centro, se producirán cortes en las calles Avda. Federico García Lorca, Obispo Orberá, Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez, Avda. Federico García Lorca y en su cruce con la calle Real del Barrio Alto.

Finalizado su recorrido, las carrozas quedarán emplazadas en las calles Sor Policarpa y Avenida Santa Isabel, hasta la calle Río Grande, por lo que ambas calles quedarán cortadas al tráfico con desvío de éste por Rambla Federico García Lorca. Para facilitar esta maniobra se cortará al tráfico la C/ Sor Policarpa, con vallado en calle Plus Ultra, Caravaca y Palmera.

La Policía Local desplegará además un dispositivo especial para atender con seguridad los cortes de circulación, al tiempo que desde el Ayuntamiento se aconseja no estacionar en las zonas donde, de forma excepcional, se prohíbe el estacionamiento, así como respetar la señalización y el vallado dispuesto a lo largo del recorrido y no retirar, bajo ningún concepto, una valla que implique un corte y/o desvío de tráfico.

Las recomendaciones en esta jornada se extienden a la utilización del transporte público. A partir de las 16,00 horas se podrán producir cortes y desvíos en las líneas de autobuses que transcurren por el recorrido afectado por la Cabalgata. Las calles afectadas serán Avenida Federico García Lorca, sentido ascendente y descendente, Obispo Orberá y Paseo de Almería.



Operativo limpieza



El servicio de limpieza pone a disposición de la ciudad también un dispositivo especial para la limpieza posterior a la Cabalgata. Cerrando la comitiva acompañan el recorrido cuatro barredoras de aspiración de gran capacidad apoyadas por seis peones. A ellos se suman otras cuatro barredoras de mediana y pequeña capacidad, más versátiles en cuanto a su movilidad por el recorrido, apoyadas por otros cuatro operarios. Finalmente, debido a la presencia de animales en la cabalgata, irán dos operarios “especiales” destinados a recoger los posibles excrementos que pudieran dejar a su paso.



Horarios de Sus Majestades



10.00 h.: Visita a la Residencia Santa Teresa Jornet.

12.00 h.: Visita a C.H. Torrecárdenas.

17.45 h.: Salida de la Alcazaba.

18.15 h.: Saludo desde la terraza de la Casa de Las Mariposas.

19.00 h.: Inicio de la Cabalgata desde la Rambla Obispo Orberá.