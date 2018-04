Junta reclama dotar de presupuesto el pacto de estado contra la violencia de género tras el crimen de Albox

Minuto de silencio por el crimen machista de Albox

La delegada de la Junta en Almería, Gracia Fernández, ha reclamado este lunes que se dote presupuestariamente el pacto de estado en materia de violencia de género tras el crimen machista que tuvo lugar el pasado viernes en Albox, ya que, según ha sostenido, aunque aún no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "se pueden poner medidas específicas" para conseguir la financiación de los programa.



Así se ha pronunciado la delegada tras el minuto de silencio que se ha guardado en señal de protesta contra el "terrorismo machista" frente a la sede de la Junta en Almería, donde se han dado cita además representantes institucionales de todas las instituciones y de partidos políticos para mostrar su "unidad" frente a este tipo de violencia.



"Pedimos que no se dejen de poner todos los recursos necesarios para combatir esta gran lacra social", ha dicho la delegada, quien ha asegurado que "no vamos a avanzar nunca" si el pacto de estado contra la violencia de género "se mantiene en un cajón"



Fernández han insistido en que el acuerdo recoge medidas "importantísimas" como la formación "de todas las personas que intervienen en todo el proceso para sensibilizar, educar y llevar a cabo las medidas necesarias cuando una mujer se pone en contacto con los recursos judiciales para poder denunciar que está siendo maltratada".



Asimismo, ha recordado que la Junta trabaja en la modificación de la ley autonómica de igualdad para "incluir otras formas de violencia". "Entre todos tenemos que conseguir que la violencia machista cese de una vez", ha insistido la delegada, quien ha recordado que en lo que va de año han sido seis las mujeres quienes han muerto presuntamente asesinadas por sus parejas y "más de 900" en España.



EL PUEBLO ESTÁ "CONSTERNADO"



A la concentración también ha asistido el alcalde de Albox, el independiente Francisco Torrecillas, quien ha asegurado que el pueblo está "consternado" ante el crimen de esta vecina "conocida" en la localidad, al tiempo que ha suscrito las palabras de la delegada y ha recordado los recursos municipales que están a disposición de las víctimas y de su entorno.



Asimismo, el primer edil albojense ha señalado que se han puesto en contacto con los familiares de María del Carmen O.S. para darles las "condolencias" y prestarles el "apoyo que nos requieran".



El Ayuntamiento de Albox y el Centro de Municipal de Información a la Mujer de Albox también han protagonizado una concentración a sus puertas como muestra de repulsa por el crimen y contra todo tipo de violencia machista después de que el Consistorio decretara a primera hora de la mañana un día de luto oficial, por lo que las banderas ondean a media asta.



En una nota, el Ayuntamiento de Albox reitera su "más absoluto rechazo y repulsa" ante el posible asesinato por violencia de género que acabó con la vida de esta mujer de 48 años por el cual se detuvo a Midaungas P., de 38 años y nacionalidad lituana, quien a primera hora de este lunes ha pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huércal-Overa.



El Ayuntamiento ha expresado sus más sinceras condolencias a todos los familiares y allegados de la víctima, así como su compromiso "de seguir trabajando en la lucha contra la violencia de género para erradicar y prevenir este tipo de actos tan repudiables".



"SE HABÍAN PUESTO LOS MECANISMOS Y HAN FALLADO"



También ha expresado sus condolencias el vicepresidente segundo y diputado del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, quien ha señalado que aunque "había una denuncia previa" y "se habían puesto los mecanismos", en este caso "han fallado", pese a lo que ha reiterado que "es importante la denuncia".



Escobar ha recordado que las administraciones están "para dar solución" a la situación de las mujeres que son víctimas de la violencia de género, para lo que cuentan con recursos como centros de atención inmediata, pisos tutelados y otros servicios con los que dar "otra oportunidad" a las mujeres que lo requieran aunque, según ha reconocido, "todo lo que pongamos todas las administraciones va a ser poco" y por ello hay que "volcarse" en dar soluciones.





