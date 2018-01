Junta presentará "en días" la demanda para hacerse con la titularidad de fincas del Algarrobico

Fiscal, en rueda de prensa en Almería

ALMERÍA.- El consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha indicado este jueves que la Junta va a presentar "en días" en el juzgado la demanda civil para lograr la inscripción registral a su nombre de las fincas del paraje de El Algarrobico sobre la que se levanta el hotel de Azata del Sol y ha lamentado los "vaivenes" que ha dado en los juzgados la cuestión en torno al establecimiento de 22 plantas y 411 habitaciones.



Fiscal, quien ha lamentado que la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) les obligue de nuevo a pleitear para hacer efectivo el derecho de retracto que el Gobierno andaluz ejerció sobre el sector ST-1 en 2006 por 2,3 millones de euros, ha trasladado que la Junta "no va a perder ni un solo día" para empreder la vía civil.



"Estamos volcados con este tema y vamos a proceder de manera inmediata", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Almería, donde ha recordado la reunión de la comisión mixta Junta-Estado donde se analizaron las consecuencias del fallo del Alto Tribunal.



Fiscal ha reconocido que la obligación que impone "no es la que nos gusta por lenta aunque la acatamos" y ha remarcado que desde su departamento siguen manteniendo que la vía contencioso-administrativa era la "idónea" para formalizar la titularidad pública de las fincas en El Algarrobico frente a la promotora, Azata.



"Es un tema lamentablemente complicado y con vaivenes en los juzgados. Por eso, cualquier decisión que adoptemos tiene que ser con pies de plomo para no cometer ningún error", ha asegurado para recordar que fue solo hace un año cuando se dictó la "sentencia definitiva que conduce irremediablemente a la demolición del hotel".



El consejero ha considerado, en esta línea, que el "cambio de actitud" del Ayuntamiento de Carboneras, cuyo alcalde avanzó hace unos días el inicio de los tramites para cambiar a suelo no urbanizable de especial protección el sector ST-1 en el planeamiento urbanístico municipal, vendrá "a facilitar las cosas".



"Entendemos que si se ha dado este paso, en el ámbito de la revisión de oficio de la licencia municipal de obras se actuará de igual manera porque si no no tendría sentido", ha manifestado para matizar, no obstante, que al Ayuntamiento "no le quedaba otra porque desde hace un año está claro y no tiene discusión que vamos a dejar de verlo en la playa aunque no sepamos en que fecha", ha concluido.

--EUROPA PRESS--