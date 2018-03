Felipe López dialoga con el alcalde de Vera en su visista al municipio





El consejero andaluz de Fomento, Felipe López, ha instado al Gobierno a "ponerse las pilas" para no volver a "perder una legislatura entera" con respecto al Corredor Mediterráneo y le ha exigido que el "ritmo" en la ejecución de tramos a su paso por Andalucía "sea equiparable" al que se ha dado al trazado hasta Murcia.



"Espero que esta legislatura no acabe, aunque me temo que no sea así, como la anterior, sin nada ejecutado, ya que se saldó con el tapiado de los túneles en Sorbas, lo que no es muy brillante", ha trasladado López, quien ha lamentado el "desdén" del ejecutivo que preside Mariano Rajoy con "los intereses en infraestructuras de Andalucía en general, y de la conexión ferroviaria de Almería, en particular".



El consejero, que ha coincidido en la provincia con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha indicado que la situación actual exige que el PP "se tome muy en serio" el desarrollo de la red transeuropea de transportes ya que, tal y como ha remarcado, es una planificación de ámbito europeo "a la que el Gobierno está obligado a responder y en los tiempos, además, en los que se ha definido".



"De momento, la ejecutoria no ha sido notable y el Gobierno está muy lejos de que ese ritmo se pueda alcanzar", ha dicho para demandar un "cambio" y que los anuncios se transformen "en hechos". "La trayectoria del Gobierno con respecto a las necesidades en materia de comunicaciones ferroviarias de Andalucía, y en particular, de Almería ha sido lamentable y llevamos mucho tiempo de retraso".



Con respecto al proyecto del Ministerio de Fomento de ejecutar la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería con vía única, ha trasladado que desde la Junta se aboga por la "solución más ambiciosa" que el departamento que dirige De la Serna "no está dispuesta a hacer".



"Hay establecido un calendario e, incluso, la UE ha habilitado un instrumento de financiación, por lo que lo que tiene que hacer el Gobierno es ponerse las pilas para no perder la legislatura entera. Me temo que esta acabará así, ojalá que no, porque existen incertidumbres que no apuntan en la buena dirección con respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".





--EUROPA PRESS--