IU El Ejido inicia su campaña contra el tarifazo del agua

Los concejales de IU con los carteles de la campaña

EL EJIDO.- Tal y como prometieron, Izquierda Unida El Ejido no se ha quedado quieto con el nuevo tarifazo en el recibo del agua llevado a cabo por el Equipo del Gobierno del Ayuntamiento. A través de una rueda de prensa en la puerta de Aguas de El Ejido, el portavoz del Grupo Municipal, Juan Antonio López Escobar, así como la también concejala y coordinadora de la Asamblea de IU El Ejido, Ángeles Fernández Guardia, han explicado las medidas que se van a llevar a cabo.

“Asumimos que el agua tiene un coste, pero con un precio justo y justificado y de acuerdo a las posibilidades de cada uno, y esto solo se puede conseguir desde la gestión pública, auditada y transparente. Izquierda Unida siempre ha apostado por la regeneración de los acuíferos y de toda medida encaminada a preservar el medio ambiente, que no deja de ser nuestra fuente de vida; sin embargo, desconocemos cuál es el acuerdo al que se ha llegado en este Ayuntamiento con la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente, por lo que vamos a solicitar la comparecencia de los concejales de Obras Públicas y Agricultura en el próximo pleno. Igualmente, creemos en la eficiencia energética y en las energías renovables, que contrarrestarían el encarecimiento del gasto de luz que supone desalar agua, así como en el aprovechamiento de La Balsa del Sapo a través de desalobradora, en la reutilización de aguas depuradas, que en Murcia, por ejemplo, llega al 90%, pero, ¿qué ocurre en El Ejido? Que no existen infraestructuras porque ElSur se encargó de expoliar 17 millones de euros en gastos no justificados y 65 millones en sobrecostes, según Hacienda. No podemos olvidar tampoco que el acceso al agua está recogido en la Declaración de Derechos Humanos, pero, sin embargo, en la modificación no se ha recogido ningún tipo de bonificación o de protocolo que garantice el mínimo vital”, declaró el portavoz del Grupo Municipal.

La coordinadora de la Asamblea de IU El Ejido no fue más indulgente con el consistorio ejidense: “No podemos tolerar esta actitud en nuestro ayuntamiento, la Asamblea de IU El Ejido no se va a quedar de brazos cruzados y va a presentar batalla. No vamos a dejar un rincón de nuestra localidad sin visitar, vamos a explicar qué están haciendo y vamos a presentar un modelo de alegaciones en contra del tarifazo, para que cualquier vecina y vecino pueda dejar constancia que el PP vuelve a estar solo, una vez más, legislando en contra de su pueblo. También podrán encontrar el modelo de alegaciones en nuestras redes sociales y en la página web www.iuelejido.es, y lo podrán registrar presencialmente en el Ayuntamiento, on-line con el certificado digital, o autorizarnos para que lo hagamos por ellos. Hay que frenar este nuevo atraco del PP ejidense a los bolsillos de las y los vecinos”.