IU califica las cuentas municipales de Almería para 2018 como las del ‘día de la marmota’ del PP

Amalia Román y Rafael Esteban, concejales de IU en Almería

ALMERÍA.- “Los presupuestos para 2018 que presenta la derecha almeriense para su aprobación me recuerdan al ‘día de la marmota’ del PP: las cuentas vuelven a repetir inversiones ya previstas en ejercicios anteriores que no han sido ejecutadas este año”, ha afirmado Rafael Esteban, portavoz del grupo municipal de IULV-CA durante su comparecencia de prensa hoy para explicar la posición que mantendrá este grupo político en el próximo debate del Presupuesto.

Según Rafael Esteban, las cuentas públicas del Ayuntamiento de Almería para el próximo ejercicio presupuestario no presentan ni grandes alternativas ni grandes proyectos de ciudad. “Teniendo en cuenta que el PP lleva más de catorce años gobernando, no se vislumbra aún proyecto de ciudad alguno. El PP, con el apoyo de la otra derecha, Ciudadanos, presentan un presupuesto de mantenimiento del día a día de la ciudad y repitiendo inversiones no ejecutadas, tal y como demuestra la liquidación, foto fija de la gestión política. Por ejemplo, explica Rafael Esteban,- del Plan de Movilidad, el ayuntamiento de Almeria ha gastado 20.000 € de los 800.000€ previstos; vuelve a incluirse también la oficina periférica de La Cañada; se recogen de nuevo las inversiones en Vega de Acá; se repiten las partidas para la rehabilitación de El Zapillo así como la implantación de la administración electrónica, etc., todos ellos proyectos anunciados a bombo y platillo el año pasado y que no se han ejecutado”.

Asimismo, el portavoz de IU, Rafael Esteban, ha señalado que el Presupuesto Municipal para 2018 no apuesta por el futuro de la ciudad, “lo que demuestra la visión cortoplacista del Partido Popular, que pese a llevar tantos años gobernando sigue sin afrontar los problemas reales que presenta nuestro municipio, es decir, - explica el portavoz de IU-, el alcalde, preocupado más por su imagen y el marketing político, no quiere enfrentarse ni a la desigualdad real que existe entre los barrios ni al problema de la exclusión social que va en aumento y obvia la elevada tasa de desempleo de la capital. Me pregunto por qué no ha puesto en marcha aún el Plan de Empleo propuesto por IU y aprobado por unanimidad ni lo haya previsto para 2018”.

En este sentido, el portavoz de IU ha criticado que el gasto social previsto para 2018 no haya aumentado con respecto al año anterior. “El PP lleva años destinando globalmente la misma cantidad a políticas sociales. En 2016 fue el 8,56% del total del Presupuesto Municipal, en 2017 del 8,69% y en 2018 del 8.64% y estos datos no los dice Izquierda Unida, los cita el interventor en su informe. Sin embargo, el PP sí es capaz de aumentar la partida para la Escuela Taurina, una anécdota que explica donde está la sensibilidad social de la derecha almeriense”, sostiene Rafael Esteban.

En definitiva, es un Presupuesto Municipal sin ambición y marcado por el incumplimiento reiterado de las anteriores cuentas públicas. “Lo que ha hecho el PP ha sido dejar de invertir en el ejercicio anterior para acumular la gestión en este año preelectoral, quedarse en el mantenimiento diario, y proyectar dos grandes obras, el desdoblamiento de la Carretera Sierra Alhamilla y el soterramiento del paso a nivel de El Puche, que después de más de catorce años de gobierno de la derecha en Almería estas inversiones llegan un poco tarde”, sostiene Rafael Esteban.

Por todo ello, el portavoz de IU ha anunciado el voto negativo del Grupo Municipal de IU a los Presupuestos Municipales de 2018 en el próximo pleno.