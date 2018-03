El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha indicado que es "hora" de que el Parlament "se ocupe de los problemas reales de los ciudadanos catalanes, no de los criminales que han cometido delitos flagrantes" al tiempo que ha pedido a "aquellos que tienen mayoría que lo permitan".



"Las personas que están presas, están presas porque han cometido crímenes y realizado actividades delictivas", ha afirmado Hernando, quien ha subrayado que, después de un año "ya" con un parlamento "bloqueado pese a haber habido elecciones", tiene que "dedicarse a lo que se tiene que dedicar cualquier institución y más una tan importante para Cataluña".



Al hilo de esto, ha instado a "pasar página" para dejar atrás "una triste historia que han usado algunos para ocultar sus verdaderas responsabilidades", ya que, según ha remarcado, "ahora lo que hace falta es que hablen los tribunales, comparezcan los criminales ante la justicia y que haya finalmente la sentencia y justicia que todos esperamos y que existe en un estado de derecho".



Hernando, quien ha asistido al acto de entrega del Escudo de Oro de Almería al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado que el procés, que ha "enfrentado a los catalanes y a la sociedad catalana incluso con el resto de España", ha sido un "golpe de estado y un atentado a la Constitución y a las libertades" que fue "fabricado por alguna formación política para tapar el tres por ciento y la corrupción".



"Desearía que, después de un año que llevamos ya con un parlamento que, pese a que ha habido elecciones, sigue bloqueado, aquellos que tienen mayoría en ese parlamento permitan que se ocupe de los problemas de los catalanes y no de los criminales que van a tener que responder ante la justicia", ha añadido.



Hernando ha defendido, asimismo, la democracia española "frente a los que están intentando desacreditarla" y les ha advertido de que "no lo van a conseguir". "Este es un estado de derecho, un régimen de libertades en el que hay separación de poderes y, además, hay un gobierno que tiene claros cuales son sus objetivos: presentar unos presupuestos generales del Estado y apostar por el crecimiento y la creación de empleo".





--EUROPA PRESS--