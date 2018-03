El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha manifestado este miércoles de cara a las negociaciones con otros grupos políticos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el PNV "no puede castigar a la ciudadanía vasca con su posición sencillamente porque quiere premiar a aquellos que están al margen de la ley", con lo que si la aplicación del artículo 155 en Cataluña perdura "solo es culpa de los independentistas, no es culpa del Gobierno".



En declaraciones a los periodistas tras asistir a un acto institucional en Almería, Hernando ha asegurado que desde su partido se va a "seguir dialogando" para obtener acuerdos después de los pactos alcanzados con Cs y CC y de que el que se sigue con NC esté "muy avanzado". "Deseo que ocurra lo mismo con el PNV y que piense más en los ciudadanos vascos y menos en las personas que están encarceladas en estos momentos por la comisión de crímenes", ha añadido.



Esta línea, el portavoz popular ha insistido en que a los ciudadanos del País Vasco "les interesa que sus pensiones mejoren", que los salarios de los funcionarios "suban", que la 'Y' vasca y el AVE a Bilbao, San Sebastián o Vitoria se realice así como que "se sostenga también la viabilidad del cupo vasco", para lo que "es muy importante estos presupuestos" mientras que "lo otro son sencillamente excusas que me parece cada vez tienen menos peso", según ha opinado.



Con ello, ha responsabilizado de la aplicación del 155 en Cataluña a "aquellos que no quieren que en Cataluña volvamos a un sistema de normalidad institucional", ante lo que espera que el PNV apoye los presupuestos de 2018 dado que, según ha subrayado, cuentan con el respaldo de agentes sociales, sindicatos de funcionarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la equiparación salarial y con los pensionistas.



Hernando ha dicho que el presupuesto general de 2018 es el "más social de la historia de España" porque está hecho "para seguir insistiendo en el crecimiento y en la creación de empleo", que "son los ejes básicos para que al final podamos tener recursos suficientes para atender todas las necesidades sociales que los españoles nos demandan".



El portavoz de los populares en la Cámara Baja ha asegurado que con estas cuentas, que son el resultado del "esfuerzo" de los españoles durante la crisis y de las "reformas económicas" del Ejecutivo, España experimentará un crecimiento que se situará en "el doble" de Alemania y "en el triple" de lo previsto en Italia, ya que permitirán, según sus cálculos, la creación de "medio millón de nuevos puesto de trabajo", lo que "indudablemente es lo más importante".



Entre sus apuntes, Hernando ha indicado que los presupuestos confeccionados por el Gobierno conllevará una subida del tres por ciento en las pensiones mínimas y un 3,8 por ciento en relación a las de viudedad. También, según ha dicho, mejorará el poder adquisitivo de las pensiones más bajas y de aquellos trabajadores "que tienen menos recursos o salarios más bajos con las reducciones que se van a aplicar en el IRPF". Igualmente, ha destacado las aportaciones para becas y vivienda dirigidas a los jóvenes y los 578 millones de euros adicionales destinados a impulsar el Corredor Mediterráneo.

--EUROPA PRESS--