Fallecen dos personas tras el naufragio de una patera con más de 30 inmigrantes en el mar de Alborán

Salvamar Spica, en un rescate en diciembre de 2017





Al menos dos personas han fallecido tras naufragar este sábado la patera en la que viajaban junto a una treintena de migrantes en el mar de Alborán.



Así lo han confirmado a Europa Press una portavoz de Salvamento Marítimo, que ha explicado que, en torno a las 16,00 horas, el centro de este organismo dependiente del Ministerio de Fomento en Almería recibió el aviso por parte de una ONG alertando de la salida de una patera desde territorio marroquí.



Por parte de Salvamento Marítimo se ha movilizado el avión 'Sasemar 101', el helicóptero 'Helimer 207', la 'Guardamar Polimnia' y la 'Salvamar Spica', y también se ha unido a este dispositivo la patrullera 'Valpas' del Frontex.



Sin embargo, ha sido un pesquero denominado 'El Secret' el que ha localizado inicialmente esta patera en una posición a unas diez millas al oeste de la isla de Alborán, según han explicado las mismas fuentes, que han detallado que la patera había naufragado, de forma que algunos de sus ocupantes se encontraban en el agua.



El citado pesquero ha informado a Salvamento del rescate de 32 personas vivas y un cadáver, mientras que, por su parte, el 'Helimer 207' ha rescatado del agua a otras dos personas de esta patera, al igual que ha hecho la 'Guardamar Polimnia' con otras dos de la misma embarcación.



Dado que, especialmente una de estas personas rescatadas del agua, no se encontraba en buenas condiciones, el citado helicóptero de Salvamento Marítimo ha trasladado a estos cuatro migrantes al aeropuerto de Almería, si bien uno de ellos ha fallecido finalmente, elevando a dos las muertes en este naufragio.



Según explican desde Salvamento Marítimo, está previsto que la 'Salvamar Spica' trasborde a las 32 personas rescatadas por el pesquero 'El Secret' y los traslade a Almería, si bien aún no hay hora estimada para eso.



Y es que, además, antes del aviso de la salida de esta patera que ha naufragado, el centro de Salvamento Marítimo en Almería recibía otro, en torno a las 13,20 horas de este sábado, también por parte de una ONG alertando de la salida de otra patera desde la zona de Bouyafar, en territorio marroquí.



Se trata de una patera en la que, según la información del alertante, viajan unas 34 personas, y que ha sido localizada por el avión 'Sasemar 101' a 38 millas al sur de Almería, también en la zona del mar de Alborán, donde este sábado no se dan buenas condiciones meteorológicas, según explican desde Salvamento.



Hacia allí se dirige la 'Guardamar Polimnia', que todavía no ha llegado a la zona, según ha confirmado la portavoz de Salvamento Marítimo, que ha explicado que, mientras dicha embarcación llegue al lugar donde se encuentra la patera, el avión 'Sasemar 101' permanecerá en la zona en la que ha sido localizada, y la idea es que sus ocupantes, una vez rescatados, sean trasladados también a Almería.

--EUROPA PRESS--