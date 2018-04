Expertos analizan en la UNED el desarrollo urbanístico de la provincia en una doble jornada de trabajo

Fernando Giménez, nuevo diputado provincial, ha inaugurado las jornadas





Un grupo de expertos se ha reunido este viernes en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Almería para analizar el desarrollo urbanístico de la provincia, con una doble jornada de trabajo titulada 'Propuestas para la regularización en el urbanismo andaluz'.



La cita ha sido dirigida por Gerardo Vázquez, portavoz de la Coordinadora Nacional Pro-Justicia en el Urbanismo (CAJU), y tendrá su segunda parte el 13 de abril, en el Parador de Mojácar.



El diputado de Presidencia, Relaciones Institucionales y Desarrollo Digital, Fernando Giménez, ha participado en la inauguración de las jornadas, según han adelantado, en un comunicado, desde la Diputación de Almería. El primero en intervenir para dar la bienvenida a los asistentes ha sido Fernando Brea Serra, teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Almería y profesor-tutor de la UNED.



A continuación, Fernando Giménez ha explicado que "las viviendas fuera de ordenación son una realidad en Andalucía y lo que conocemos en nuestra provincia. No voy a entrar en el debate, pero ojalá jornadas como esta sirvan para llegar a puntos de encuentro, para llegar a soluciones y al sentido común. La Administración tiene que estar del lado de la resolución de problemas y no de lo contrario".



"La Diputación no tiene competencias sobre urbanismo", pero ha pedido "al resto de administraciones, que tengan muy en cuenta una realidad que acontece, que preocupa a muchas personas que de buena fe adquirieron una vivienda con licencia, incluso con escrituras, y que hoy viven con sus derechos más fundamentales en entredicho", ha apuntado.



Giménez ha recordado que "la seguridad jurídica no queda en buen lugar, por tanto, la promoción económica, el bienestar, la riqueza de una provincia también dependen de que se hagan muy bien las cosas en este ámbito".



El portavoz de CAJU ha señalado que "es notorio que no se están haciendo las cosas bien en un asunto de interés fundamental para la sociedad andaluza. Se tiene que conocer cómo vivimos y qué derechos tenemos porque es algo que no funciona bien. Hay que buscar soluciones ágiles y rápidas".



La CAJU trabaja para evitar los derribos de viviendas de aquellos compradores que consultaron el Registro de la Propiedad para comprobar que el inmueble que iban a adquirir tenía todas las licencias y cumplía con la legalidad, y que hayan descubierto tiempo después que sobre la mismo pesaban sentencias de demolición o que había algún procedimiento judicial iniciado contra él.



La primera de las ponencias incluidas en estas jornadas ha corrido a cargo de Jesús Fordano, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, con el título 'Hacia una nueva ley urbanística en Andalucía'. Fordano ha pedido "leyes de regularización" para este tipo de viviendas, similares a las amnistías fiscales que se han realizado en momentos puntuales, y que "algunas Comunidades Autónomas ya lo han hecho", pero que "en Andalucía, aunque se han realizado otras actuaciones normativas, todavía no se ha dado un paso que tranquilizaría a cientos de miles de personas".



La siguiente conferencia se ha centrado en 'La necesaria preservación del medio ambiente', y ha sido impartida por el letrado asesor y coordinador de Ecologistas en Acción en Almería, Enrique Ruiz; mientras que 'La regularización inmobiliaria, catastral y urbanística de viviendas irregulares', ha sido abordado por el portavoz del Colegio Notarial de Andalucía sobre asuntos urbanísticos, Jorge Díaz Cadórniga.



Por último, se ha hablado de 'Los Derechos Humanos en el urbanismo', con una ponencia de la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Inmaculada Revuelta.





