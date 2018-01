El vicepresidente de la Diputación de Almería dice desconocer el procedimiento de las facturas en la institución

Javier Aureliano García ha comparecido hoy en los juzgados sobre el caso facturas

Preguntado en concreto por la Fiscalía por dos facturas emitidas por Publifiestas Conde sobre el montaje de expositores en ferias de Valladolid y Valencia que fueron incluidas en una remesa de 170 facturas abonadas mediante aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito el 5 de agosto de 2011, siendo ya García vicepresidente, ha asegurado que desconocía los pormenores, así como el importe y el concepto de estas facturas en concreto dado que pertenecían a la corporación anterior y estaban bajo el control de la Tesorería. "El expediente jamás pasó por mis manos", ha apostillado antes de precisar que las facturas se pagaban "conforme la Diputación pagaba al patronato y la tesorería daba la orden de pago".





En esta línea, García ha reconocido que Conde acudió días antes a las dependencias del Palacio Provincial donde mantuvo un breve encuentro con él, en el que le explicó que el patronato "le debía facturas" con el fin de "acelerar el pago". "Fue una conversación de un minuto y medio", ha aclarado García, quien ha señalado que "jamás" había dado el visto bueno a una factura de tener sospecha o conocimiento de que hubiera podido ser modificada, de manera que la "habría entregado también" con el resto de apuntes sospechosos al Ministerio Fiscal.





También ha insistido en que fue él quien promovió que desapareciera el Patronato. "Mi intención era que desapareciera. No entendía la figura del Patronato. Mi empeño era que desapareciera y pasara todo a los funcionarios de la Diputación", ha mantenido.





El actual responsable de turismo ha precisado que desde su puesto conoce "dónde está cada trabajador" cuando realiza un viaje para hacer "promoción turística" o acudir a una feria porque es su "obligación", aunque ha reconocido que desde su posición no puede conocer exactamente en qué hoteles se alojan más allá del que figura en las facturas. “Doy el visto bueno a botellines de agua y sé que hay botellines, pero no me paro a contarlos”, ha dicho.





Asimismo, ha sostenido que investigó la existencia de facturas irregulares tras una queja del ex gerente Francisco Iglesias. Ha asegurado que unos meses después de que accediese al cargo en julio de 2011 Iglesias le hizo "sospechar" después de que le dijese que "le habían imputado una serie de comidas", tras lo que puso "más celo" en el Patronato de Turismo, lo que le llevó a descubrir seis facturas con supuestas irregularidades que denunció ante el Ministerio Público.

TELEPRENSA.- Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación Provincial desde hace seis años ha afirmado hoy en la sesión del denominado 'caso facturas' que desconoce exactamente cuál es el procedimiento que se sigue y las manos por las que pasa una factura desde que se registra y se conforma. Ha sostenido a preguntas de los abogados que “cuando llega al vicepresidente, ha pasado todos los filtros, se ha fiscalizado que el servicio se ha prestado”. A eso ha añadido que cuando le da el visto bueno “si viene con el informe de los funcionarios del área de turno, se lo doy con mucha más tranquilidad”.