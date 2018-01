El PSOE ve “un doble engaño” las cuentas de PP y Cs, ya que ni atienden como deben a los almerienses ni se cumplirán

Los socialistas dirán no al acuerdo de “chorradas y bobadas” que tiene el antecedente “de no cumplir 70 de las 89 medidas de 2016 y 2017”



Juan Carlos Pérez Navas

ALMERÍA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha remarcado el voto en contra de su partido a las cuentas para 2018 pactadas por Partido Popular y Ciudadanos, que ha calificado como “las del doble engaño a los almerienses”. El primero de ellos, consistente en presentar unos presupuestos que no atienden como deberían las necesidades que tienen los almerienses y la ciudad, mientras que el segundo centrado en saber que, además, no se van a cumplir si se tiene en cuenta el antecedente de que de las 89 medidas pactadas por ambas formaciones en 2016 y 2017, hasta 70 siguen sin ejecutarse.

Pérez Navas ha sido muy crítico con la firma pública de un “pacto secreto, que fue un insulto a los almerienses que esperan que se les transmita el porqué se pactan unos presupuestos y no se quiso hacer”, pero del que, a pesar de ese intento de ocultación, ya han trascendido una serie de medidas que son en parte “chorradas y bobadas” teniendo en cuenta las graves carencias que tiene Almería. En ese sentido, ha ejemplificado que un mariposario en el parque Nicolás Salmerón “nadie me lo ha pedido cuando voy andando por la ciudad y, primero, habrá que mejorar ese y adecentar un espacio en el que hay denuncias de presencia de ratas”.

A partir de ahí, ha incidido en que, independientemente de lo que se incluya en el pacto PP-CS, “este no se va a cumplir”. Así será, ha continuado, después de que los socialistas hayan podido constatar, tras estudiar uno a uno los puntos incluidos en los acuerdos entre PP y Ciudadanos que permitieron la aprobación de las cuentas en 2016 y 2017, “que no se ha ejecutado el 78% de ambos acuerdos”.

En concreto, en las cuentas de 2016 -en las que Ciudadanos se abstuvo-, de 14 puntos acordados, 12 no se han cumplido; mientras que de las de 2017 -en las que la formación naranja votó a favor-, 54 de las 75 medidas incorporadas al acuerdo no se han ejecutado en 2017 y otras 4 están en trámite sin concluir.

Teatro y presupuesto de quiniela

“Aquí hay que seguir haciendo teatro”, ha dicho en alusión al pacto PP-Cs en el Ayuntamiento, cuando en realidad, desde Ciudadanos “se apoya a un gobierno, haga lo que haga” como demuestra el incumplimiento sistemático de los acuerdos presupuestarios anteriores.

A esa razón para votar en contra de los presupuestos, Pérez Navas ha añadido otra igual de relevante que se concreta en que “no tienen detrás un modelo de ciudad, tienen solamente un modelo en el que buscan fundamentalmente quedar bien PP y Ciudadanos, pero no un contenido beneficioso para la ciudad” en los términos que entienden los socialistas que tendría que haber.

“Podría decirles que este presupuesto es una auténtica quiniela: Hay cruces, por probar simplemente, por si toca”, ha lamentado. Así, del análisis elaborado por los socialistas de las cuentas, se desprende “que es el menos social de los últimos 10 años, el que menos fomenta el empleo y el que menos participación da a vecinos y asociaciones y distritos, que son ejes fundamentales de nuestras propuestas como partido para poder respaldar o negociar unos presupuestos para la ciudad”.

Datos destacados

Con respecto a la creación directa de puestos de trabajo, Pérez Navas ha detallado que, mientras que en 2017 el Ayuntamiento recibió 4,2 millones para planes de empleo de la Junta de Andalucía, el PP solamente consignó “la cifra ridícula de 172.000 euros, de los que se gastó 97.000, que es algo aún más ridículo y más vergonzante”. Para este 2018, ha enfatizado, las cifras son todavía peores en este apartado, con 50.000 euros consignados dentro de un presupuesto de 192 millones, y a lo que viene a sumarse “que no se promueve especialmente el apoyo a los sectores productivos de la ciudad”.

En cuanto al gasto social, ha proseguido, “la mayoría de las partidas de 2017 que afectan directamente a personas, menores o familias están sin ejecutar, con lo que un presupuesto que en lo social ya vemos que no se ejecuta, no puede ser jamás social”.

Asimismo, Juan Carlos Pérez Navas ha desmontado el discurso triunfal del aumento de las inversiones para este año tras explicar que “la mitad de ese incremento consiste en la repetición de unas mismas partidas del año pasado que están sin invertir todavía y, el resto, en fondos procedentes de Europa (EDUSI), el Plan Turístico de Grandes Ciudades que se pide a la Junta de Andalucía o el soterramiento del paso a nivel de El Puche”.

Impuestos y dinero sin gastar

A nivel de impuestos y fiscalidad, han querido señalar también desde la bancada del PSOE, que se sigue sin bajar a los almerienses a través de la revisión de los valores catastrales y , de ese modo, “se sigue con la limosna y con medidas en el IBI que son parches que no pretenden beneficiar a la mayoría de la sociedad, sino a una minoría”.

Además, “de cada 5 euros que pague un ciudadano, va a recibir realmente 1 euro en inversión o prestación de servicios por parte del Ayuntamiento”. Y eso, ha concluido Pérez Navas, a pesar de que debido a la incapacidad y al “caos” reinante dentro del gobierno municipal se va a volver a dejar sin gastar por parte del PP una cifra “muy importante” del dinero presupuestado el año pasado, que se conocerá con exactitud con la liquidación definitiva de las cuentas de 2017 pero que, ya en 2016, estuvo por encima de los 26 millones de euros.

Incumplimientos de los acuerdos PP y Ciudadanos en los presupuestos de 2016 y 2017

De las 89 medidas acordadas entre PP y Ciudadanos en 2016 y 2017, 70 no se han ejecutado. Los acuerdos entre ambos se han incumplido en un 78% de las medidas.

Presupuestos Municipales 2016:

De las 14 medidas planteadas por Ciudadanos para abstenerse en la aprobación de los presupuestos municipales de 2016, un total de 12 no se han cumplido. Eso supone el 86% del total del acuerdo incumplido.

MEDIDAS NO CUMPLIDAS:

Contratación de un servicio externo de captación de fondos, subvenciones y ayudas públicas, con su pago supeditado a la efectiva concesión de la financiación. Creación, con personal municipal, de unas Oficina Centralizada de Control, Seguimiento y Justificación de Fondos, Ayudas y Subvenciones Públicas. Rebaja del IBI por adecuación de los valores catastrales a la efectiva minoración del precio de mercado. Reducción de la obligatoriedad de depósito del 20% al formalizar un aplazamiento en tasas e impuestos. Creación de un nuevo comedor social, mediante acuerdo de colaboración con entidades financieras. Modificación de la Ordenanza en materia de contaminación acústica. Creación de una partida presupuestaria propia para los arreglos y adecuaciones de viales y espacios libres en los barrios de la ciudad, especialmente de los situados en la periferia y en los que se encuentran en peor estado de conservación. Conceptuar como basura doméstica, con el fin de determinar su correspondiente tasa, la proveniente de locales comerciales inferiores a 500 metros cuadrados, que hayan cesado en su actividad comercial, industrial o de servicios. Alcanzar en el capítulo IV, como transferencias corrientes destinadas fundamentalmente al apoyo a personas, familias y entidades socialmente comprometidas con la pobreza, al menos, el 1% del presupuesto municipal. 10. Inicio del procedimiento de convocatoria de oposiciones para cubrir 20 nuevas plazas de libre acceso en el Cuerpo de Policía Local y Bomberos.

11. Convocatoria de plazas de TAG (Técnicos de Administración General), entre 5-10, y administrativos (10-20).

12. Amortización, con cargo al presupuesto municipal, y buscando el menor impacto posible en las arcas municipales de, al menos, dos licencias de taxi de las existentes en el municipio.

Presupuestos Municipales 2017:

Ciudadanos votó a favor de los presupuestos de 2017, sabiendo que no se había cumplido el acuerdo anterior.

De los 75 puntos incluidos en el nuevo acuerdo para la aprobación de los presupuestos de 2017 entre PP y Ciudadanos (61 medidas y 14 mociones no ejecutadas), 54 no se han cumplido y 4 están en tramitación pero no se han concluido durante 2017. Es decir, el 77% del acuerdo se ha incumplido.

MEDIDAS NO CUMPLIDAS:

1. Proyecto e inicio de ejecución del Museo de la Vega.

2. Ampliación y acondicionamiento de los refugios para su uso como espacio cultural.

3. Instauración del Día del Deporte.