El PSOE reprocha al PP el “incumplimiento” del Plan de inversiones de Galasa que está inactivo desde hace 15 meses

Lorenzo: “Galasa pierde 4 millones de euros por fugas y Diputación no ha gastado ni un euro del plan suscrito en diciembre de 2016 para arreglarlas”



El Grupo Socilaista en la Diputación de Almería

ALMERÍA.- El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha vuelto a lamentar esta mañana en sesión plenaria la falta de interés que, en su opinión, muestra el equipo de Gobierno del PP para gestionar la empresa pública de agua Galasa. En esta ocasión, el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha recriminado al PP que después de más de 15 meses se siga “incumpliendo” el acuerdo sobre el Plan de inversiones de Galasa que suscribieron todos los grupos políticos en diciembre de 2016 a iniciativa del Grupo Socialista.

“Después de un año y tres meses no se ha hecho una obra en la red Galasa, no se ha reunido la Comisión de Seguimiento que se creó en diciembre de 2016, la empresa sigue perdiendo la misma agua y, lo peor, es que no sabemos la cantidad exacta, porque el estudio de fugas encargado no lo dice”, ha censurado el portavoz socialista. Esta inacción del equipo de Gobierno del PP indica, ha dicho, que “este plan no está sirviendo para paliar los problemas de fugas” si no, al contrario, “se está invirtiendo en una relación caprichosa entre la Diputación y los ayuntamientos que no tiene, tampoco, justificación” ha afeado Juan Antonio Lorenzo en relación a la última inversión aprobada esta mañana en el pleno para el municipio de Tíjola, ayuntamiento que recientemente ha reculado y se ha vuelto a adherir a la red Galasa, después de haber anunciado su salida hace un año coincidiendo con la notable subida de la tarifa. Sobre este municipio y sus habitantes, Lorenzo no tiene nada que reprochar. “Nos parece fenomenal que Tíjola tenga ahora esta inversión, pero no se corresponde con la que hay en el resto de municipios” tratándose, en muchas ocasiones, “de localidades con un mayor número de habitantes, pero que reciben menos inversión de la Diputación”, ha observado Lorenzo.



A los socialistas, ha argumentado, “nos hubiera gustado que este plan de Galasa sirviera para contener las fugas y la pérdida de cuatro millones de euros que sufre la empresa pública al año por este motivo”, ha recordado. Al contrario, durante este tiempo, ha dicho, el plan “ha supuesto una cuota de permanencia para los pueblos que se quedan en Galasa”, como ha denunciado en ocasiones anteriores el PSOE.



Lorenzo se ha dirigido el diputado provincial de Fomento, Óscar Liria, y le ha hecho responsable de que su área “lleve 15 meses sin adjudicar ni una de las obras previstas en el Plan de Galasa” y de que, en general, “exista un retraso muy importante en la adjudicación de fondos del área de Fomento”.