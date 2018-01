El PSOE reclama la vigilancia en el Parque de las Familias en horario diurno "suprimida desde noviembre"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Inés Plaza





La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Inés Plaza ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que restablezca el servicio de auxiliar vigilancia en el Parque de las Familias en horario diurno, "suprimido desde noviembre del pasado año, al renovar a la empresa concesionaria el servicio sólo por el importe correspondiente al vigilante de seguridad nocturno".



Plaza ha lamentado lo ocurrido, ya que, "si bien el anterior contrato tampoco cubría correctamente las necesidades de seguridad de este amplio espacio, al menos, permitía contar con dos auxiliares durante el día". Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso la responsable socialista, el servicio se ha dividido en dos contratos distintos, uno para el vigilante, que ya se ha adjudicado, y otro para los auxiliares que aún no ha sido adjudicado, según ha informado el PSOE en un comunicado.



En este sentido, la edil ha recordado que, en noviembre de 2015, el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Sureste, durante un periodo de dos años, la vigilancia y seguridad del parque por importe de 232.060,85 euros, para dotarlo de dos auxiliares de vigilancia en horario diurno y un vigilante desde las 22,00 horas de la noche hasta las 6,00 horas de la mañana.



Así, Plaza ha explicado que, "hace unos meses, en noviembre, descubrimos que el parque había quedado sólo atendido por el vigilante de noche, pero ahora acabamos de comprobar que la intención del PP es dejar a su suerte este espacio de 41.000 metros cuadrados, donde se concentran tantos niños y jóvenes, y en el que el Ayuntamiento ha invertido 5,2 millones de euros", pues ha reducido la cuantía de la nueva adjudicación hasta los 104.570,56 euros con los que sólo se podrá contratar al vigilante de noche, ha subrayado la socialista.



Inés Plaza ha indicado que se trata de un espacio donde con frecuencia se producen altercados, que requiere de una vigilancia constante, especialmente durante su horario de apertura al público. "Si ya era temerario contar sólo con dos auxiliares durante el día, que jamás coincidían en horario y que no tenían potestad para retener a los infractores, ahora que el parque no cuenta ni siquiera con este servicio, es de temer que los robos, las pintadas, los destrozos en juegos, papeleras y jardines irán en aumento", ha advertido.



Igualmente, la responsable socialista ha alertado de que, desde su inauguración, "ninguna de las cuatro cámaras de seguridad instaladas en el parque funciona, lo que impide siquiera tener un registro de los infractores que saltan la valla durante la noche".



Además, ha criticado el hecho de que el personal de seguridad nunca haya contado con una línea directa de contacto con la Policía Local, lo que "dificulta enormemente" su trabajo, ya que deben llamar a la Comisaría como cualquier usuario y, en ocasiones, "cuando los agentes llegan es demasiado tarde".



Por ello, Inés Plaza ha exigido al equipo de gobierno del PP, con su alcalde a la cabeza, que, "antes de seguir aumentando en extensión el parque, lo doten de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la seguridad de las personas que allí se desplacen, y para preservar los costosos elementos que el Ayuntamiento ha instalado y va a instalar con cargo al bolsillo de todos los almerienses", ha concluido.

--EUROPA PRESS--