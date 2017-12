El PSOE lamenta que la Diputación expulse a cinco pueblos de Galasa

Los socialistas también critican que el equipo de Gobierno del PP siga sin hacer públicos los criterios que utiliza para conceder subvenciones





ALMERÍA.- El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha lamentado que el equipo de Gobierno de la institución provincial haya aprovechado el último pleno del año para culminar la expulsión de cinco ayuntamientos de la empresa pública Galasa. Los ayuntamientos de Armuña de Almanzora, Lúcar, Serón, Tíjola y Urrácal se han quedado, desde hoy, sin ningún convenio con la Diputación Provincial que los ampare para poder prestar a sus vecinos los servicios del ciclo integral del agua urbana. A estos ayuntamientos, el equipo de Gobierno de la Diputación les reclama indemnizaciones por valor de casi cinco millones de euros, una situación que el portavoz del Grupo Socialista ha criticado duramente.

“Me parece aberrante que la Diputación discrimine a la hora de pedir indemnizaciones a unos pueblos o a otros, eso tiene un nombre que no voy a decir aquí, pero que probablemente nos traiga algún disgusto que otro”, ha advertido. En este punto, Lorenzo ha insistido en que la postura que mantienen los ayuntamientos es “de defensa de los intereses legítimos de cada municipio” y que resulta un despropósito “que la Diputación vaya contra los pueblos”. “Usted quiere dar un escarmiento a los pueblos que no quieren aceptar sus condiciones”, ha espetado el portavoz del PSOE al presidente de la Diputación.

Presupuestos opacos

En el pleno de hoy, los diputados del PSOE también han votado en contra de los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno, por considerarlos “irreales y opacos”. Una de las principales críticas realizadas por el Grupo Socialista se basa en la inclusión, un año más, de una partida de subvenciones nominativas, que se repartirán con unos criterios que “siguen sin conocerse”.

“¿Cuál es la manera por la que ustedes fijan las subvenciones directas, el importe, a quién se las dan y a quién no se las dan? En un ejercicio de transparencia y cuando estamos hablando de dinero público, eso deberíamos conocerlo todos los ciudadanos y, como ustedes en este presupuesto no lo aclaran, este presupuesto es opaco”, ha concluido.

El Grupo Socialista tampoco ha avalado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la institución provincial, por no contar la propuesta del equipo de Gobierno con el apoyo de las secciones sindicales.

Donde sí ha habido acuerdo ha sido en la aprobación del Plan Normativo Provincial para 2018, al haber aceptado el equipo de Gobierno la petición del PSOE para que se incluyan en él una ordenanza de transparencia y unas normas que regulen la asistencia material que se presta a los municipios.